CONITEC Recomenda Incorporação de SKYRIZI® (risanquizumabe) da AbbVie pelo SUS, Para Tratamento De Adultos Com Psoríase Em Placas Moderada a Grave

A psoríase é uma doença inflamatória crônica que afeta cerca de 125 milhões de pessoas em todo o mundo 1 e aproximadamente 2-3 milhões no Brasil 2 .

SKYRIZI ® (risanquizumabe), anticorpo monoclonal de imunoglobulina humanizada G1, inibe seletivamente a interleucina 23 (IL-23), que desempenha papel chave no processo inflamatório da psoríase 3 .

Em estudos clínicos, SKYRIZI demonstrou resolução completa, ou quase completa, das lesões da psoríase em cerca de 80 por cento dos pacientes

SÃO PAULO, 23 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A AbbVie, companhia biofarmacêutica global baseada em pesquisa, anuncia que SKYRIZI, anticorpo monoclonal de imunoglobulina humanizada G1 (IgG1)4, teve incorporação pelo SUS - Sistema Único de Saúde recomendada pela CONITEC - Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias, para tratamento de pacientes adultos com psoríase em placas moderada a grave, conforme publicação no Diário Oficial da União (DOU), de 21 de setembro de 2020.

A partir desta data de publicação, o SUS tem até 180 dias para efetivar a incorporação5, com distribuição gratuita para pacientes sob indicação e prescrição médica para esse tratamento.

Doença da pele crônica e não contagiosa, a psoríase é caracterizada pela presença de placas avermelhadas, recobertas por escamas esbranquiçadas8. A causa não é totalmente conhecida, mas se sabe que o sistema imunológico tem papel importante no seu desencadeamento6.

"Estamos muito felizes com a aprovação de risanquizumabe para incorporação pelo SUS. Assim, poderemos oferecer o controle adequado da psoríase a vários pacientes, com resolução completa, ou quase completa, das lesões cutâneas. Esse controle resulta em um grande ganho na qualidade de vida dos pacientes", afirma o dermatologista Dr. Paulo Oldani.

SKYRIZI® foi aprovado pela Anvisa em 27 de maio de 20197 , com base em estudos clínicos que indicaram que mais de 80 por cento dos pacientes atingiram melhora sustentada de 90 por cento ou mais das lesões na pele e aproximadamente 60 por cento alcançaram resolução completa das lesões ao longo de 52 semanas de tratamento, quando tratados na dosagem de 150mg, administrada de forma injetável (subcutânea), sendo a dose inicial nas semanas 0 e 4, e doses de manutenção a cada 3 meses (12 semanas)4.

Sobre SKYRIZI® (risanquizumabe)

Anticorpo monoclonal humanizado, SKYRIZI inibe seletivamente a interleucina 23 (IL-23), que desempenha papel chave no processo inflamatório da psoríase. É indicado para o tratamento de psoríase em placas moderada a grave em pacientes adultos que são candidatos à terapia sistêmica ou fototerapia4.

SKYRIZI faz parte de uma colaboração entre a Boehringer Ingelheim e a AbbVie, com a AbbVie liderando o desenvolvimento e a comercialização globalmente.

Sobre a AbbVie em Dermatologia

Há mais de uma década, a AbbVie tem trabalhado para descobrir novas soluções e aprimorar o cuidado das pessoas com doenças graves da pele, incluindo psoríase, artrite psoriásica, hidradenite supurativa e dermatite atópica. Com um amplo programa de ensaios clínicos, continuamos a pesquisar ativamente e nos adaptar às necessidades em evolução da dermatologia, avançando nosso pipeline para ajudar as pessoas a alcançarem seus objetivos de tratamento e viverem além de sua doença de pele. Para mais informações sobre a AbbVie em dermatologia, acesse https://www.abbvie.com/our-science/therapeutic-focus-areas/immunology/immunology-focus-areas/dermatology.html.

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem questões sérias de saúde de hoje e estejam prontos para os desafios médicos de amanhã. Nós nos empenhamos para causar um impacto notável na vida das pessoas em várias áreas terapêuticas-chave: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia, Saúde da Mulher e Gastroenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Para mais informações, acesse www.abbvie.com Siga @abbvie no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn.

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem imunologia, neonatologia, virologia, oncologia, oftalmologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Entre suas diferentes áreas de atuação, conduz mais de 50 estudos clínicos em imunologia, oncologia e virologia, em 23 cidades brasileiras, envolvendo mais de 200 equipes e centros de pesquisa brasileiros.

Referências

1 Griffiths CEM, van der Walt JM, Ashcroft DM, et al. The global state of psoriasis disease epidemiology: a workshop report. Br J Dermatol. 2017;177(1):e4-e7.

2 Romiti R, Amone M, Menter A, Miot HA. Prevalence of psoriasis in Brazil - a geographical survey.Int J Dermatol. 2017 Aug;56(8): e167-e168.

3 Gordon KB, Strober B, Lebwohl M, et al. Efficacy and safety of risankizumab in moderate-to-severe plaque psoriasis (UltIMMa-1 and UltIMMa-2): results from two double-blind, randomised, placebo-controlled and ustekinumab controlled phase 3 trials. Lancet. 2018 Aug 25;392(10148):650-661.

4 Skyrizi® (risanquizumabe): Bula do profissional. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/index.asp Acessado em 04 de setembro de 2020.

5 BRASIL. Decreto nº 7.646 de 21/12/2011. Dispõe sobre a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no sistema único de saúde e sobre o processo administrativo para incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em saúde pelo sistema único de saúde - SUS, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7646.htm Acessado em 08 de setembro de 2020.

6 Armstrong AW, Read C. Pathophysiology, Clinical Presentation, and Treatment of Psoriasis: A Review. JAMA. 2020;323(19):1945-1960. doi:10.1001/jama.2020.4006

7 Diário Oficial da União. Disponível em https://www.jusbrasil.com.br/diarios/DOU/2019/05/27 Acessado em 28 de agosto de 2020

8 Em http://www.blog.saude.gov.br/index.php/promocao-da-saude/53603-entenda-o-que-e-psoriase. Acessado em 21 de setembro de 2020.

FONTE AbbVie

Related Links

http://www.abbvie.com



SOURCE AbbVie