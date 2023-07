Conjunto de soluções Qlik e Talend, considerado exclusivo e o melhor da categoria, ajuda a criar valor para os negócios no uso de dados para Snowflake

Clientes Snowflake recebem uma abordagem abrangente para uso de dados confiáveis

SÃO PAULO, 31 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Com a recente aquisição da Talend® e o lançamento dos serviços de transformação de dados Qlik Cloud®, a Qlik® anuncia que está expandindo significativamente sua plataforma para oferecer a melhor e mais abrangente abordagem da categoria para acesso, transformação e fornecimento de informações de qualidade confiáveis para análise e uso de Data Cloud da Snowflake.

"À medida que os clientes crescem com o Snowflake, eles querem simplificar o processo de obtenção de dados confiáveis e prontos para análise (analytics-ready)", disse Itamar Ankorion, Vice-presidente sênior de parceiros e alianças globais da Qlik. "Os novos serviços de transformação de dados do Qlik Cloud Data Integration facilitam o aproveitamento do SQL push-down e fornecem insights valiosos para uso imediato. Com as soluções líderes de qualidade e governança da Talend, os clientes podem garantir que tenham informações ainda mais confiáveis para criar uma verdadeira integração de dados de ponta a ponta, assim como uma estratégia de analytics com o Snowflake."

A fragmentação e o crescente volume de fontes estão colocando maior foco e importância na capacidade de organizar continuamente, transformar, custear e fornecer dados em tempo real por meio de plataformas de Nuvem. A combinação das soluções de integração e analytics da Qlik, juntamente com a abordagem de Nuvem híbrida da Talend para data connectivity e data quality, gera um portfólio exclusivo de soluções de ponta a ponta que ajudam os clientes Snowflake a encontrar, transformar, confiar e analisar seus dados em escala. Essa plataforma abrangente ajuda o cliente com:

Integração de Dados: Os clientes precisam de soluções mais fáceis e econômicas para ingerir e transformar imediatamente os dados que chegam ao Snowflake. O Connector Factory da Qlik expandirá o acesso e a entrega de dados com a entrega inicial de conexões para os 20 aplicativos corporativos mais populares, incluindo NetSuite, Workday, SAP SuccessFactors, Salesforce, Cerner, OSIsoft, SAP Ariba e HubSpot. Os serviços de transformação de dados, lançados recentemente pela Qlik por meio do Qlik Cloud Data Integration, permitem que os clientes transformem informações armazenadas diretamente no Snowflake e mantenham o histórico como parte de recursos de transformação mais amplos. A recente aquisição da Talend, uma Elite Partner da Snowflake, pela Qlik, incluindo o Stitch e suas mais de 150 conexões, oferece aos clientes maior flexibilidade e escolha de como eles podem aproveitar as soluções Qlik para direcionar mais dados para o Snowflake.

Data Quality e Governança: Aumentar a confiança nos dados é vital para impulsionar automações, analytics e casos de uso de Inteligência Artificial Generativa. O Native Trust ScoreTM da Talend e as regras de data quality são calculados dentro do Snowflake, aproveitando as funções definidas pelo usuário (UDFs) do Snowpark para obter um processamento mais rápido e eficiente. O Data Profiler da Talend, alimentado por Machine Learning, faz uma análise semântica dos dados, constrói os metadados associados aos dados e verifica diversos aspectos, como validade, integridade e singularidade. Utilizando Talend em Snowflake UDF e Snowpark de forma nativa, os clientes obtêm dados mais saudáveis de forma mais fácil e rápida para o bem-estar geral dos negócios.

Dados Confiáveis para Qualquer Caso de Uso: Os clientes têm diversas necessidades, desde relatórios de diretoria até projetos específicos de ciência de dados específica e Inteligência Artificial Generativa. Dados confiáveis são essenciais em todos os setores, desde a manufatura até a cadeia de suprimentos e finanças. Entre a Qlik e a Talend, há uma ampla gama de clientes que já utilizam soluções com o Snowflake, incluindo clientes como ABB, Siemens e HARMAN. A Qlik também participou recentemente do lançamento do Manufacturing Data Cloud da Snowflake, trazendo expertise e aceleradores exclusivos relacionados à SAP para ajudar os fabricantes a desvendar o valor de seus dados críticos e colaborar com seus parceiros, fornecedores e clientes de maneira segura e escalável.

"Os clientes que procuram modernizar seus dados em escala têm necessidades crescentes de maneiras econômicas de transformar, gerenciar e governar com eficiência seus dados em Nuvem", disse Tarik Dwiek, responsável por alianças de tecnologia da Snowflake. "As soluções existentes e novas da Qlik, juntamente com os recursos Talend recém-adquiridos, ajudarão os clientes a gerenciar com mais facilidade o valor e suas necessidades de transformação de dados no Snowflake", afirma o executivo.

Sobre a Qlik

A Qlik, com a recente aquisição da Talend, oferece um portfólio de soluções para integração de dados, qualidade de dados e analytics líder do setor. Isso inclui avanços em tempo real, Inteligência Artificial (IA), Machine Learning e automação. As organizações mais bem sucedidas estão investindo em dados para dar sentido às crescentes quantidades e variedades de dados de diversas fontes. O desafio é integrar, analisar e agir com eficácia sobre os dados, garantindo sua confiabilidade. Com mais de 40,000 clientes ativos em mais de 100 países, as soluções da Qlik trabalham com qualquer fonte de dados, destino e arquitetura ou metodologia, para garantir que os clientes tenham os dados de que precisam, sempre que precisarem. para mais informações, acesse www.qlik.com.

FONTE Qlik

SOURCE Qlik