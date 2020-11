Connaught Bar, em Londres, eleito o melhor bar do mundo segundo a lista de melhores bares do mundo de 2020 patrocinada pela Perrier

LONDON, 5 de novembro de 2020 /PRNewswire/ --

Connaught Bar , em Londres, conquista o primeiro lugar na lista dos 50 melhores bares do mundo em 2020 e também foi considerado o Melhor bar da Europa, ambos patrocinados pela Perrier

Lista de 2020 apresenta bares de 23 países com 11 novos participantes da Austrália, Colômbia, Grande China , Itália, Malásia, Coreia do Sul, Espanha, Tailândia e do Japão e Reino Unido

A ativista e educadora do setor de bebidas Ashtin Berry foi nomeada Ícone da indústria de Roku

Alquímico, Cartagena, conquista prêmio de sustentabilidade Ketel One Sustainable Bar Award

Tayēr + Elementary, em Londres, garante o prêmio Disaronno Highest New Entry Award

Coa, em Hong Kong , leva o prêmio Nikka Highest Climber Award

High Five, em Tóquio, é nomeado Heering Legend of The List

Kwānt, em Londres, ganha o prêmio London Essence Best New Opening Award

Dante, em Nova York , é o melhor bar da América do Norte, patrocinado pela Asahi Super Dry

Atlas, em Singapura, é o melhor bar da Ásia, patrocinado por Rémy Martin

Maybe Sammy, em Sidney, é o melhor bar da Australásia, patrocinado por Torres Brandy

Zuma, em Dubai , é o melhor bar do Oriente Médio e da África, patrocinado pela Matusalem

Florería Atlántico, de Buenos Aires , é o melhor bar da América do Sul, patrocinado por iichiko Saiten

A lista dos 50 melhores bares do mundo de 2020, patrocinada pela Perrier, foi anunciada em uma cerimônia de premiação on-line em 5 de novembro às 15h, horário do Reino Unido. Durante várias conversas com especialistas do setor, a organização 50 Best recebeu amplo apoio para divulgar um ranking que visa unir ainda mais a comunidade e fornecer notícias positivas conforme os bares entram no próximo estágio de recuperação.

A classificação mostra o Connaught Bar de Londres em 1º lugar nos títulos de Melhor bar do mundo e Melhor bar da Europa, patrocinado pela Perrier. Em 2º lugar ficou o Dante de Nova York como o Melhor bar da América do Norte, patrocinado pela Asahi Super Dry. Em 3º lugar está o The Clumsies, localizado em Atenas, enquanto o Atlas de Singapura ficou com o 4º lugar como Melhor bar da Ásia, patrocinado por Rémy Martin.

Outros ganhadores anunciados antes de 5 de novembro foram Maybe Sammy, em Sidney, ganhador do prêmio Michter's Art of Hospitality Award; o Galaxy Bar, em Dubai, ganhador do Campari One To Watch Award; o Renato 'Tato' Giovannoni de Florería Atlántico, Buenos Aires, vencedor do Altos Bartenders' Bartender Award e os classificados de 51 a 100 da lista de 2020 apresentados em associação com Mancino Vermouth.

