Connected2Fiber recauda USD 12 millones en financiamiento de la serie B para agilizar el crecimiento de la plataforma y del ecosistema de conectividad

En medio de la creciente demanda de redes, la plataforma industrial basada en SaaS de Connected2Fiber ofrece transparencia y gestión sin precedentes a nivel de ubicación para transformar la manera en que se compra y se vende la conectividad

BOSTON, 22 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Connected2Fiber, The Industry Cloud for Connectivity ("La nube industrial para la conectividad"), anunció hoy que ha obtenido USD 12 millones en financiamiento de la serie B realizado por Harbert Growth Partners, así como por los actuales inversionistas Ascent Venture Partners, Nauta Capital y Osage Venture Partners. Los nuevos fondos se utilizarán para invertir en las operaciones de comercialización de la organización en todos los equipos de ventas, marketing y éxito del cliente, así como para agilizar el plan de acción de productos para su plataforma, The Connected World. Las inversiones en productos proporcionarán nuevas integraciones al ecosistema, capacidades para compradores y vendedores que incluirán API adicionales, y permitirán comenzar con la siguiente etapa de veracidad de la ubicación dentro de la plataforma. Connected2Fiber también incorporará nuevas capacidades de IA y análisis, así como conectores de datos en tiempo real que alimentan la aplicación y el paquete analítico de The Connected World.

"Comprar y vender redes en el entorno fragmentado actual es complejo y lento, lo que genera pérdida de oportunidades, experiencias complicadas de los clientes y menores ganancias en todos los puntos de vista", comentó Ben Edmond, fundador y director ejecutivo de Connected2Fiber. "Nuestra plataforma sigue resolviendo los desafíos más difíciles asociados con las transacciones de redes al ofrecer a los compradores y vendedores un plan de su mercado direccionable específico para cada ubicación e impulsado por datos y luego automatizar procesos fundamentales, lo que permite tomar decisiones más inteligentes y rápidas para ambas partes. Nuestro éxito y crecimiento dentro de la comunidad de compradores y vendedores han producido un ecosistema de plataformas en constante expansión y, con esta nueva inversión, no solo podremos ampliar nuestros esfuerzos de venta, sino que también seguiremos innovando para ofrecer más conocimientos analíticos y un alcance global".

El crecimiento de Connected2Fiber refleja una serie de tendencias en la industria de la conectividad. Con decenas de miles de proveedores de redes en todo el mundo, una cantidad casi ilimitada de consumidores y la frecuente necesidad de formar alianzas para apoyar los esfuerzos de venta y entrega, las transacciones de redes siempre han sido complicadas. Tradicionalmente, no ha habido muchas posibilidades de contar con datos confiables y aplicaciones sólidas para mejorar y agilizar las decisiones de compra y venta de red. En su lugar, ha habido un exceso de confianza en los procesos manuales y en las "mejores suposiciones" al momento de ejecutar transacciones. Las ineficiencias que ocurren por no poder visualizar claramente la oferta y demanda de redes en el mercado, junto con enfoques manuales y lentos que buscan aprovechar la información de compra y venta de redes, le cuestan a la industria miles de millones de dólares cada año. Este problema se ve agravado por la demanda acelerada de redes, impulsada por el continuo surgimiento de servicios basados en la nube que admiten casos de uso como trabajo y aprendizaje remotos, así como por otras tendencias industriales en crecimiento considerable como 5G y SD-WAN.

Para que los participantes del mercado maximicen las perspectivas de crecimiento rentable y aprovechen un deseo cada vez mayor de conectividad, el suministro de redes desde su perspectiva exclusiva y patentada y la demanda del mercado se deben identificar con facilidad y confianza a nivel de ubicación y los procesos operativos deben automatizarse. La plataforma The Connected World ofrece esta experiencia y potencia la transformación digital en los procesos de compra y venta de las empresas, desde operadores globales y operadores rurales de telefonía y televisión por cable, hasta proveedores de servicios administrados de todos los enfoques y tamaños.

Las métricas recientes de crecimiento de Connected2Fiber incluyen:

Servicio a los 10 principales proveedores de infraestructura de fibra óptica y operadores de múltiples sistemas (MSO) en los Estados Unidos

Servicio a 4 de los 5 principales LEC y proveedores de servicios administrados orientados a la red en los Estados Unidos

108 % de aumento de usuarios de la plataforma durante el último año

Aumento interanual del 390 % en ubicaciones gestionadas por los clientes

Más de 5.800 operadores de redes registrados en todo el mundo y en aumento

Aumento interanual del 213 % en ubicaciones exclusivas de entidades monitoreadas a nivel mundial

"Connected2Fiber está posicionada para capitalizar la necesidad de transformación digital entre los proveedores de servicios, lo que es significativo dado el enorme aumento en la demanda de redes y la innovación dentro de la industria de la conectividad", comentó Tom Roberts, socio general de Harbert Growth Partners. "A medida que evolucionan las tendencias clave de las redes, al igual que lo que observamos con la nube, 5G y SD-WAN, la capacidad de realizar transacciones en tiempo real, junto con la inteligencia ejecutable en relación con la oferta y la demanda de redes, es esencial para transformar la compra y venta de manera positiva. Connected2Fiber lidera la industria al ofrecer datos cruciales y específicos de la ubicación, así como una plataforma para aprovechar esa inteligencia a fin de automatizar procesos clave de compra y venta de redes, creando finalmente un impresionante ecosistema de compradores y vendedores. Nos entusiasma dirigir la ronda de inversiones de la serie B y apoyarlos mientras siguen innovando y ayudando a transformar digitalmente esta industria esencial".

Las rondas de capital anteriores de Connected2Fiber suman un total de USD 15 millones, por lo que el total de la financiación hasta la fecha es USD 27 millones en capital. Para obtener más información sobre Connected2Fiber y su ecosistema de cientos de proveedores de servicios que incorporan la automatización en sus procesos de compra y venta, visite www.connected2fiber.com.

Connected2Fiber es The Industry Cloud for Connectivity ("La nube industrial para la conectividad"). La plataforma The Connected World detalla y muestra un conocimiento profundo y confiable basado en la ubicación, y permite que los usuarios aprovechen ese conocimiento para automatizar los procesos de compra y venta de redes. Visite Connected2Fiber en la web en www.connected2fiber.com o síganos en LinkedIn en https://www.linkedin.com/company/connected2fiber/.

