Connecter le monde, soutenir l'énergie verte : le Salon international des batteries de Chine 2026 façonne la prochaine ère de la technologie des batteries

SHENZHEN, Chine, 13 avril 2026 /PRNewswire/ -- La 18e édition du Salon international des batteries de Chine (CIBF2026) se tiendra du 13 au 15 mai au Shenzhen World Exhibition & Convention Center. Cette année, l'événement devrait attirer plus de 3 100 exposants du monde entier, et son ampleur et sa portée atteignent de nouveaux sommets. L'exposition couvre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement (batteries d'alimentation et de stockage d'énergie, cellules 3C, matériaux, équipements de fabrication, solutions système et applications de recyclage) et offre une vue d'ensemble de la situation actuelle de la technologie des batteries.

Welcome to attend CIBF2026(May 13-15)

Qu'il s'agisse des avancées dans le domaine des ions solides et du sodium, des équipements intelligents ou des systèmes de suivi du carbone, le salon réunira les principaux acteurs de la chaîne d'approvisionnement internationale, offrant aux entreprises une plateforme pour présenter leurs capacités, nouer des liens avec des partenaires et accéder à de nouveaux marchés.

Une série de forums de haut niveau se tiendront parallèlement à l'exposition pour approfondir des sujets tels que les technologies de stockage émergentes et la gestion de l'empreinte carbone des batteries, réunissant des participants de l'industrie pour explorer des pistes pratiques pour l'avenir. Plus de 2 000 experts, chercheurs et chefs d'entreprise sont attendus pour donner leur avis sur les orientations politiques, les technologies émergentes et les tendances du marché.

Cette année, le salon mettra également l'accent sur les batteries de stockage d'énergie, les piles à combustible, les technologies de recyclage et les équipements de fabrication à haut rendement énergétique, positionnés comme une plateforme pour les parcs industriels zéro carbone et les initiatives de développement à faibles émissions. L'objectif est de soutenir le type de croissance robuste qui va de pair avec une économie à faible émission de carbone.

Le secteur chinois des batteries a clôturé l'année 2025 avec des volumes d'expédition stables et des prix en hausse, signe évident d'une amélioration de la qualité et de l'efficacité dans l'ensemble du secteur. Sur l'ensemble de l'année, les exportations ont totalisé 37,896 milliards d'unités de batteries, un chiffre à peu près stable par rapport à l'année précédente, mais dont la valeur a bondi de 22,8 % pour atteindre 82,279 milliards de dollars, ce qui souligne l'avantage continu du pays sur les marchés internationaux. Elle s'oriente de plus en plus vers les batteries d'énergie et les technologies émergentes de stockage de l'énergie, la fabrication intelligente jouant un rôle plus important dans l'amélioration de l'efficacité et le soutien d'une production à plus forte valeur ajoutée et à plus faibles émissions.

Alors que la compétitivité et la position sur le marché du secteur chinois des batteries ne cessent de croître, le CIBF2026 est devenu un salon international de premier plan, au carrefour de la politique et de l'industrie, de la technologie et du marché, et des opportunités nationales et internationales.

Alors que la transition énergétique mondiale s'accélère et que le secteur chinois des batteries se renforce, l'inscription des visiteurs au CIBF est désormais ouverte. Les professionnels du secteur peuvent réserver leur place sur la plateforme officielle pour participer à ce qui est devenu un rendez-vous incontournable pour la communauté internationale des batteries.

Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur https://www.cibf.org.cn/en-US.

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