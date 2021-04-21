ConnectionPOINT от endpoint -- для лучшего взаимодействия при клинических исследованиях

«Это официальный запуск нашей партнерской программы, хотя мы уже более десяти лет сотрудничаем с ведущими поставщиками eClinical-технологий, чтобы изменить будущее разработки лекарств, — заявил Райан Кин (Ryan Keane) , коммерческий директор компании endpoint. — Что мы узнали, взяв на себя обязательство по выстраиванию отношений и развитию технологий в течение столь длительного времени, так это то, что вместе вы видите дальше, а это важно для развития отрасли, кроме того, вместе вы быстрее можете достичь и превзойти общие цели. ConnectionPOINT является высшей точкой этого успеха. Участники программы могут быть уверены в том, что традиционно разрозненные системы нескольких поставщиков eClinical-технологий беспрепятственно взаимодействуют друг с другом, обеспечивая высокую скорость обмена данными. На сегодняшний день это уникальная ситуация в сфере eClinical-технологий».

Основная миссия программы ConnectionPOINT заключается в создании устойчивой, масштабируемой инфраструктуры в рамках проверенных партнерских отношений, чтобы обеспечить поддержку eClinical-бизнеса и технологий, основанных на принципах создания возможностей, стимулирования инноваций и согласования предоставления услуг в экосистеме.

Одним из наиболее значимых преимуществ таких стратегических альянсов является более эффективное использование технологий и услуг, которые обычно рассматриваются как дискретные элементы, важные по отдельности и имеющие традиционные пересечения, но теперь они объединяются, чтобы дать толчок развитию новых возможностей. Вот что говорят партнеры компании endpoint об уже признанных преимуществах программы ConnectionPOINT и успехах, достигнутых благодаря ее технологии взаимодействия с IRT:

«TSS и endpoint объединили усилия, чтобы выяснить, чего наши компании могут достичь вместе в своей отрасли. Мы сразу поняли, что возможно нечто большее, чем просто усовершенствование устаревших точек взаимодействия, таких как базовый мониторинг отгрузки, — сказал Эван Хан (Evan Hahn), вице-президент компании TSS (ведущий мировой поставщик технологий и услуг для мониторинга температуры) в Северной Америке. — Сотрудники endpoint и TSS на всех уровнях — от генеральных директоров до поставщиков технических решений и руководителей направлений по развитию бизнеса — быстро загорелись идеей о том, как далеко мы можем продвинуться и подготовить эту часть экосистемы к предстоящим переменам в отрасли — значительно возросшей потребности в обработке данных в режиме реального времени и совместном использовании функций, связанных с мониторингом температуры. Было ясно, что компании endpoint и TSS быстро разработают практическую основу для комплексного подхода. Следующий шаг — переход к двухсторонней интеграции нового поколения в режиме реального времени, которая охватывает процессы от отгрузки до товара, применяется к запасам на объекте, а также к стандартным потребностям отгрузки и готова к работе в любых условиях с использованием технологии мониторинга на основе беспроводной связи. Это именно то, что мы сделали. Такой прямой путь к цели невозможен без тесного взаимодействия обеих организаций».

«Технология eSource DDC, один из вариантов прямого сбора данных (DDC) в рамках encapsia®, выглядит многообещающим для отрасли в качестве автономного способа, но его основное преимущество — упрощение сложной экосистемы технологий и услуг для клинических испытаний. С этой целью более двух с половиной лет назад мы обратились к динамической архитектуре encapsia с использованием подхода гипер-интеграции, который компания endpoint применяет для объединения систем в единый континуум опыта как для производственных площадок, так и для руководителей исследований, — говорит Темитоп Киз (Temitope Keyes), исполнительный директор компании Cmed Technology. — Команды компаний encapsia и endpoint демонстрируют свою приверженность целям партнерства, успеху клиентов, технологическим инновациям и интеллектуальному лидерству в отрасли, что обеспечивает способность обеспечить успешную поставку системных продуктов. Мы предлагаем интуитивно понятное и простое решение для управления рабочими процессами, связанными с медицинскими расходными материалами и клиническими операциями, которое соответствует всем нормативным требованиям и использует динамические данные в режиме, близком к реальному времени».

Спектр возможностей варьируется от усовершенствованного взаимодействия продуктов до новых бизнес-моделей — и требует всего вышеперечисленного.

«Системы и инструменты, созданные нашей отраслью, часто очень специфичны для соответствия протоколам и определяются потребностями заказчиков. В результате на производственных площадках имеется множество приложений для изучения, а также соответствующие учетные данные для входа в систему, которыми нужно управлять, — объясняет Рик Мэлоун (Rick Malone), исполнительный директор по развитию бизнеса компании McCreadie Group. — «Мы ищем решения, которые позволят командам, осуществляющим фармацевтические исследования, гибко выполнять свои обязанности в рамках рабочего процесса, удовлетворяя специфические потребности заказчика в рамках протокола. Мы очень рады работать с компанией endpoint, нашим партнером-единомышленником, который видит слияние потребностей производственной площадки и заказчика в рамках уникального интеграционного решения как победу для всех вовлеченных сторон. McCreadie Group и endpoint больше года ведут работу над решением, которое облегчит производство и при этом предоставит заказчику возможность получать актуальные данные о процессе работы».

«Мы прекрасно понимаем, что наше обещание использовать коллективный опыт, сильные стороны и очевидные преимущества взаимодействия между партнерами также создает проблемы для тех, кто присоединяется к этой инициативе, — заявил Винсент Пулья-старший (Vincent Puglia, Sr.), директор по стратегическим альянсам компании endpoint. — Последовательное взаимодействие, детальные обсуждения, устранение препятствий, внедрение новых бизнес-моделей и неустанные вопросы: «Что дальше?» и «Что еще мы можем сделать?» — это серьезное обязательство. Это задача не для каждого, а лишь для тех, кто принимает на себя такую миссию, как участие в программе ConnectionPOINT, будущие результаты которой невозможно переоценить».

Дополнительная информация

Более подробная информация представлена на нашем сайте в разделе ConnectionPOINT.

Связаться с представителем компании endpoint на LinkedIn

Информация о компании endpoint

Компания endpoint является поставщиком систем и решений на основе интерактивной технологии рандомизации (IRT®) для медико-биологической отрасли. На протяжении последнего десятилетия ее клиентоориентированная команда специалистов непрерывно совершенствует свой комплекс технологий с целью содействия заказчикам клинических испытаний в получении успешных результатов. Разработанные ими динамическая IRT-система PULSE® для рандомизации и ведения пациентов, управления работой исследовательских центров и организации поставок лекарственных препаратов и ультрасовременное инструментальное средство организации поставок исследуемых препаратов DRIVE зарекомендовали себя в плане максимального повышения эффективности функционирования логистических цепочек и минимизации операционных издержек, а также обеспечения своевременного и точного введения препаратов пациентам. Компания endpoint, штаб-квартира которой находится в Сан-Франциско (шт. Калифорния), имеет свои представительства в США, ЕС и странах Азии. www.endpointclinical.com

Контактная информация:

Catherine Ditzler (Кэтрин Дицлер)

заместитель директора по маркетингу

endpoint Clinical

1-415-688-3424

Эл. почта: [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1492175/endpoint_Clinical_Launches_ConnectionPOINT.jpg

SOURCE endpoint Clinical