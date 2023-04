Connectis apresenta plataforma No-Code Cloud no Web Summit Rio

(Connectis, em parceria com a WEM Enterprise No-Code, levará ao evento soluções e serviços para uma transformação digital mais rápida, segura e eficiente)

SÃO PAULO , 25 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Connectis apresenta no Web Summit Rio 2023 Pavilhão 2 - E225), a plataforma No-Code Cloud (NCC), desenvolvida em parceria global com a WEM para as organizações que precisam construir automações de fluxo de trabalho em toda a empresa, criar novos aplicativos e aprimorar os existentes, além da possibilidade de integração a sistemas legados e de terceiros. Em última análise, o No-Code Cloud da Connectis, segundo informa a empresa, permite que as organizações transformem digitalmente seus negócios até 10 vezes mais rápido e com custo muito menor do que o uso de infraestruturas de TI tradicionais, utilizando uma plataforma altamente escalável, segura e agnóstica. "Nossa parceria é estratégica, com o objetivo de entregar uma plataforma como serviço (PaaS) segura e confiável capaz de acelerar a transformação digital das empresas sem escrever uma única linha de código. Combinamos a plataforma intuitiva de desenvolvimento WEM Enterprise No-Code com a garantia da abordagem e princípios de nuvem segura por projeto da Connectis", explica Philip Hoegee, Head of Cloud da Connectis.

Ilustração cloud Connectis

Eyal Oster, CEO da WEM No-Code acrescentou: "Estamos entusiasmados por embarcar nesta parceria estratégica global com a Connectis. A parceria já está dando frutos com muitos clientes satisfeitos, relatando valor incrível e alto ROI".

A Connectis informa que tem observado como o mundo digital se move rapidamente, demandando criação e modernização de aplicações que muitas vezes exige atualização do software legado constantemente para receber novas tecnologias, incluindo evoluções nas linguagens de programação, estruturas e infraestruturas. "O NCC (No-Code Cloud), da Connectis, chega como uma oferta que vence o desafio de acompanhar a demanda crescente e a pressão que as empresas sofrem no dia a dia", explica Fernando Artea, Diretor Comercial da Connectis para o Brasil.

Vantagens do NCC

Aceleração no desenvolvimento de aplicações e automação do fluxo de trabalho em até 10x mais dos que tecnologias tradicionais;

Integração com sistemas legados e de terceiros;

Desenvolvimento flexível alinhado às demandas de negócio;

Redução de recursos para desenvolvimento;

O relatório de serviços baseado em Nuvem, divulgado pelo Gartner, em dezembro de 2022, apontou que entre as principais tendências para 2023, o serviço baseado em nuvem é uma entre as 10 soluções que ganharão destaque. Além disso, a pesquisa prevê que até 2027, mais de 50% das organizações passarão a utilizar plataforma em nuvem, visando aumentar a entrada de novos negócios. Com esses dados, a Connectis já percebe o aumento da procura de novos negócios.

A plataforma NCC

Segundo a Connectis, a oferta NCC foi criada para transformar a maneira como as empresas operam com foco em resultados. Juntamente com a GetConsult, o NCC reduz a complexidade, permitindo que os clientes construam produtos mínimos viáveis com rapidez e agilidade. Já na construção usando Kubernetes, um sistema de orquestração de contêineres nativos em nuvens, a garantia é de segurança e também agilidade.

No que tange à migração, a Connectis ressalta que não há necessidade de codificação ao alavancar o NCC e a GetMigrate, plataforma da Connectis. A automação do processo de desenvolvimento também reduz vários recursos necessários para o desenvolvimento, pois apenas um indivíduo é capaz de realizar a tarefa. "O NCC oferece muitas maneiras de endereçar problemas das organizações , pois permite a automação do processo de negócios, a rápida integração de sistemas legados e a criação de algo inteiramente novo", finaliza Artea.

Parcerias consolidadas ampliam a credibilidade da Connectis no mercado nacional e latam, como por exemplo, Dell, Microsoft, Cisco, NEC, IBM, HPE, VMware, Colt, Palo Alto, WEM, dentre outros. A partir da visão global de reimaginar o futuro digital, a Connectis apresenta um portfólio integrado de soluções, como Digital Workplace, Business Applications, Smart Spaces, Multi-Cloud, Field & Onsite Support, Service Desk, Network Infrastructure e Security & Compliance.

A Connectis faz parte do Grupo Getronics, com sede na Holanda, e é a única marca autorizada para o grupo na região da América Latina.

A partir do conceito de reimaginar o futuro digital, a Connectis é uma integradora que transforma as empresas com o objetivo de impulsionar o avanço da sociedade. Especializada em tecnologia e serviços TIC, com mais de 4.000 profissionais e 20 escritórios ao redor do mundo, opera no Brasil, Argentina e Chile, como Connectis, braços Getronics na LATAM. Além disso, é parte da Global Workspace Alliance (GWA), uma aliança estratégica global de atendimento ao cliente com presença em 185 países.

Communications & marketing Latam – Felipe Parra Ahumada – [email protected] – tel +56993681974

Contact media Brasil – Comunicação Vertical – Elenita Andrade – email [email protected] – tel +5511993489531

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2062608/Getronics_Cloud_7.jpg

FONTE Connectis

SOURCE Connectis