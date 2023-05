Connectis e WEM anunciam a plataforma NoCodeCloud aprimorada com IA no Web Summit Rio

(O recurso IA permitirá as organizações simplificar e criar automações de fluxo de trabalho, entre outras funções)

RIO DE JANEIRO, 4 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Connectis revela no Web Summit Rio a adição de recurso IA para sua plataforma NoCodeCloud, lançada recentemente durante as prévias do evento. Desenvolvida em colaboração com a WEM, a plataforma visa ajudar as organizações a simplificar e criar automações de fluxo de trabalho, criar aplicativos de missão crítica, modernizar aplicações legadas, além de integrar-se a sistemas legados e de terceiros, tudo sem escrever uma linha de código. Philip Hoegee, Head of Cloud Services da Connectis, destaca os recursos aceleradores de transformação digital da plataforma. "Combinamos perfeitamente a plataforma WEM No-Code com a nuvem Secure-by-Design da Connectis e criamos o NoCodeCloud - uma poderosa e escalável plataforma como serviço (PaaS) para acelerar a transformação digital das empresas sem escrever uma única linha de código. Nossos clientes obtêm resultados de missão crítica em uma velocidade incrível, com valores de ROI muito altos", informa o executivo.

Eyal Oster - CEO Wem - Connectis parceiro global; Philip Hoegee - Global Head of Cloud Services Connectis; Elisabete Mleczak - Vice-presidente America Latina Connectis; Rogier Bronsgeest - COO Global Connectis

Segundo Elisabete Mleczak, Vice-presidente da Connectis LATAM, a América Latina é, sem dúvida, um dos ecossistemas de tecnologia mais vibrantes do mundo atualmente. "É com muito orgulho que participamos do primeiro Web Summit da nossa região, nesta linda cidade, o Rio de Janeiro. Estamos entusiasmados por lançar a plataforma NoCodeCloud com esse recurso revolucionário de IA, no Web Summit Rio hoje, com abrangência global, que representa um grande passo à frente nos aplicativos de negócios e nos campos de transformação digital", ressalta a executiva.

A plataforma NoCodeCloud oferece transformação digital acelerada, permitindo que as empresas alcancem resultados até 10 vezes mais rápidos com o custo total muito menor do que o desenvolvimento tradicional, usando uma plataforma de nuvem altamente escalável, segura e independente. Segundo Eyal Oster, CEO da WEM, o anúncio do lançamento mais recente da plataforma WEM No-Code, agora inclui integração de tecnologia AI. "Esse novo recurso nativo de IA permite previsões precisas, como rotatividade de clientes, análise de sentimento e emoção, análise de risco, detecção de fraude, reconhecimento de preferências individuais do usuário, interação inteligente com o cliente, permitindo que nossos clientes gerem melhores experiências aos usuários finais de seus produtos e serviços, melhorando a satisfação e retenção", explica o executivo.

Rogier Bronsgeest, COO e membro do conselho da Connectis, expressa confiança no potencial dessa tecnologia para revolucionar o desenvolvimento de software e a interação com o cliente para empresas, dizendo: "Os negócios estão mudando em um ritmo tão rápido e o desafio é fazer com que seu software atenda aos requisitos modernos. Acreditamos que a tecnologia NoCodeCloud tem o potencial de interromper a maneira como as empresas lançam software e interagem com seus clientes, e estamos entusiasmados por estar na vanguarda dessa inovação. Os resultados até agora são muito bons."

A Connectis faz parte do Grupo Getronics, com sede na Holanda, e é a única marca autorizada do grupo na região da América Latina.

A partir do conceito de reimaginar o futuro digital, a Connectis é uma integradora que transforma empresas com o objetivo de impulsionar o avanço da sociedade. Especializada em tecnologia e serviços de TIC, com mais de 4.000 profissionais e 20 escritórios ao redor do mundo, atua no Brasil, Argentina e Chile, como Connectis, braço da Getronics na LATAM. Além disso, faz parte da Global Workspace Alliance (GWA), uma aliança estratégica global de atendimento ao cliente com presença em 185 países.

Em um mundo de negócios em rápida mudança, as organizações veem a transformação digital, a hiper automação e o rápido desenvolvimento de software como um componente essencial do sucesso dos negócios. A WEM No-Code, com sede na Holanda, está evoluindo para ser uma ponta de lança no cenário de plataformas corporativas No-Code. A plataforma No-Code da WEM permite que as empresas impulsionem a inovação e os KPIs, possibilitando que implementem aplicativos de missão crítica, altamente escaláveis e nativos da nuvem, APIs e integrações em uma velocidade incrível, com governança corporativa completa, tudo sem a necessidade de código. A plataforma WEM é usada pelos clientes mais exigentes, incluindo organizações governamentais, corporativas e de médio porte, e possui um ecossistema de parceiros robusto em vários países, abrangendo inúmeras verticais.

FONTE Connectis

