Connectria ajoute un centre de données cloud IBM i Cloud & VMware conforme au RGPD à Amsterdam

ST. LOUIS, 13 février 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Connectria, un fournisseur mondial de services cloud gérés et d'hébergement cloud, a annoncé qu'il avait élargi ses opérations IBM i Cloud Hosting, VMware Cloud Hosting et de centre de données à l'Union européenne (UE) avec l'ajout d'un centre de données conforme au RGPD à l'Equinix Amsterdam Metro International Business Exchange™ aux Pays-Bas.

« Plus de la moitié de nos clients ont des opérations dans l'UE ou au Moyen-Orient », explique Rusty Putzler, vice-président et directeur des opérations de Connectria. « Nous avons opté pour Equinix à Amsterdam pour ajouter un centre de données IBM i Cloud et VMware Cloud, parce que c'est l'un des meilleurs centres de données au monde, situé au cœur commercial de l'Europe avec plus de 250 fournisseurs réseaux desservant ce centre de données. Ces installations constituent le site parfait pour les organisations qui souhaitent que leurs systèmes IBM i et VMware résident dans l'UE dans un centre de données conforme au RGPD, et bénéficiant des services gérés et de l'appui IBM i et VMware de pointe proposés par Connectria. »

« Nous sommes très heureux de nous élargir à l'Europe », explique Rich Waidmann, fondateur et PDG de Connectria. « Cela fait plusieurs années que nous préparons notre expansion en Europe, et la croissance dynamique de nos activités IBM i et VMware Cloud nous a permis de faire le premier pas pour avoir des centres de données dans le monde entier », ajoute-t-il. « Je pense que nous nous élargirons à d'autres parties du monde dans les quelques années à venir. »

À propos de Connectria

Fondée en 1996, Connectria a figuré 15 fois dans le classement Best Place To Work, et propose un hébergement cloud primé, des services cloud gérés, une sécurité cloud et des logiciels de gestion cloud à plus de 1 000 clients à travers le monde. Nous sommes la première entreprise d'hébergement géré conforme HIPAA et la première entreprise à offrir une conformité HIPAA et PCI pour AWS et Azure. Nous sommes également le plus grand fournisseur cloud IBM i (AS/400) dans le monde. Avec l'ajout de WSM en 2019, nous sommes également devenus un leader dans l'offre de services de migration et de transformation cloud pour les organisations de toutes les tailles.

Au cœur de Connectria réside notre philosophie d'entreprise No Jerks Allowed®, selon laquelle chaque employé n'épargne aucun effort pour s'occuper de nos clients. Être la Jerk Free Company® va au-delà de notre personnel. Il est aisé de faire des affaires avec nous grâce à des conditions flexibles, des solutions évolutives et des tarifs sans artifice afin de répondre aux besoins technologiques des organisations de toutes les tailles.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/812525/Connectria_logo_vertical_Logo.jpg

Related Links

https://www.connectria.com



SOURCE Connectria