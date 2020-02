Connectria lance le « Cloud écologique » carboneutre en Amérique du Nord et dans l'Union européenne

Délivre des clouds IBM i et VMware connectés à Amazon Web Services (AWS) et à Microsoft Azure

ST. LOUIS, 26 février 2020 /PRNewswire/ -- Connectria, leader mondial de services cloud gérés et d'hébergement cloud, lance un « Cloud écologique » carboneutre en Amérique du Nord et dans l'Union européenne (UE). Le Cloud écologique de Connectria permet aux sociétés fonctionnant sous les systèmes IBM i et VMware de réduire leur consommation énergétique jusqu'à 95 %, et de devenir carboneutres dans le cadre de l'exécution de charges de travail IBM i et VMware. Les économies d'énergie sont rendues possibles grâce à une architecture de systèmes unique conçue et mise en œuvre par Connectria, ainsi que via les centres de données avancés de Connectria, notamment son tout nouveau centre de données basé à Amsterdam.

« Le centre de données d'Amsterdam de Connectria est un modèle en matière d'efficience énergétique et de durabilité, qui a été certifié installation Leed Gold », a déclaré Rusty Putzler, directeur d'exploitation de Connectria. « L'installation est certifiée ISO 14001 et 50001, et recourt à une combinaison de biomasse et d'énergie hydraulique pour atteindre une consommation d'énergie 100 % renouvelable, tout en assurant sa fiabilité pour nos clients. La chaleur générée par le centre de données est capturée et utilisée pour chauffer les bâtiments du campus de l'Université d'Amsterdam. Il s'agit de l'un des centres de données les plus éco-énergétiques au monde, qui nous permet de délivrer une empreinte carboneutre à nos clouds IBM i et VMware. »

« L'initiative de Cloud écologique s'inscrit en parfaite adéquation avec notre philosophie No Jerks Allowed », a déclaré Rich Waidmann, fondateur et PDG de Connectria. « Bien que nous parlions beaucoup de la philosophie No Jerks Allowed lorsqu'il s'agit de la manière dont nous traitons nos clients et nos employés, c'est en réalité bien plus que cela. Les centres de données représentent près de 3 % du total de la consommation énergétique mondiale, et ce chiffre est en croissance. Or, nous souhaitons mieux gérer notre planète. En créant des clouds IBM i et VMware carboneutres, Connectria contribue à prendre soin de notre planète, sans faire l'imbécile. »

À propos de Connectria

Fondée en 1996, Connectria a été désignée à 15 reprises Meilleur lieu de travail, et fournit des services primés d'hébergement cloud, de cloud gérés et de sécurité cloud, ainsi que des logiciels de gestion du cloud à plus de 1 000 clients à travers le monde. Nous avons été la 1ère société d'hébergement géré conforme à l'HIPAA, ainsi que la 1ère société à délivrer une conformité HIPAA et PCI dans AWS et Azure. Nous sommes également le plus grand fournisseur de cloud IBM i (AS/400) au monde. Grâce à l'ajout de WSM en 2019, nous sommes également devenus un leader dans le domaine de la fourniture de services de migration et de transformation cloud pour les organisations de toute taille.

Connectria se fonde sur sa philosophie d'entreprise No Jerks Allowed®, dans le cadre de laquelle tous les employés « se surpassent » pour prendre soin de ses clients. En outre, le fait d'être The Jerk Free Company® s'étend au-delà de nos employés. Il est facile de faire des affaires avec nous grâce à des conditions flexibles, à des solutions évolutives, et à une tarification simple pour répondre aux besoins technologiques des organisations de toute taille.

