Connectria obtient la certification HITRUST CSF

Elle met en valeur 20 ans d'engagement en faveur de la sécurité et de la confidentialité des données des clients

ST. LOUIS, 20 février 2020 /PRNewswire/ -- Connectria, un fournisseur mondial de services cloud gérés et d'hébergement cloud, a annoncé aujourd'hui que ses environnements d'hébergement dédiés destinés aux clients ont obtenu la certification HITRUST Common Security Framework (CSF). La certification HITRUST CSF démontre l'engagement de Connectria à maintenir la sécurité et la confidentialité des informations de santé protégées (PHI) et autres données sensibles. La certification HITRUST CSF s'ajoute à la liste impressionnante d'audits et de validations indépendants déjà obtenus par Connectria, et notamment HIPAA/HITECH, SSAE 18 SOC 1 et SOC 2, PCI DSS, RGPD, CCPA, ISO 27000, FISMA, FERPA et plus encore.

Un aspect unique de HITRUST CSF est qu'elle fournit une approche exploitable de la conformité. Tout en se concentrant sur le secteur des soins de santé, HITRUST harmonise les normes existantes et reconnues au niveau mondial, et notamment les normes ISO 27000, RGPD, NIST et PCI, dans un cadre commun qui peut être exploité dans de nombreux secteurs et exigences de sécurité/conformité. HITRUST ne se substitue pas à ces normes, mais la certification HITRUST CSF est un puissant outil à disposition des organisations qui doivent démontrer leur conformité en matière de sécurité et de confidentialité aux régulateurs fédéraux et de leur secteur d'activité.

« C'est de loin l'audit de conformité le plus complet que nous ayons réalisé », a déclaré Christine Pitti, la responsable des services de conformité de Connectria. « Nos centres de données font l'objet, depuis de nombreuses années, d'audits indépendants afin de vérifier leur conformité à la norme HIPPA/HITECH ainsi qu'à de nombreuses autres normes du secteur. La certification HITRUST CSF donne à nos clients un niveau supplémentaire d'assurance que nous adhérons aux normes les plus strictes pour garder leurs données en sécurité, avec une documentation complète comme élément de preuve. »

En plus de travailler directement avec les organismes de santé, Connectria s'associe également aux fournisseurs de logiciels indépendants, comme ComplyAssistant, afin de déployer leurs offres dans un modèle SaaS (Software as a Service). « Nos clients stockent leurs données PHI dans nos systèmes, la conformité est donc très importante pour notre entreprise », a déclaré James Schroeder, le cofondateur de ComplyAssistant. « Nous faisons confiance à Connectria pour gérer les environnements cloud de nos clients depuis plus d'une décennie. La certification HITRUST nous donne une assurance supplémentaire que nous pouvons relayer aux clients qui souhaitent utiliser notre application de certification SaaS. »

À propos de Connectria

Fondée en 1996, Connectria a figuré 15 fois dans le classement Best Place To Work, et propose un hébergement cloud primé, des services cloud gérés, une sécurité cloud et des logiciels de gestion cloud à plus de 1 000 clients à travers le monde. Nous avons été la première entreprise d'hébergement géré conforme HIPAA et la première entreprise à offrir une conformité HIPAA et PCI pour AWS et Azure. Nous sommes également le plus grand fournisseur cloud IBM i (AS/400) au monde. Avec l'ajout de WSM en 2019, nous sommes également devenus un leader dans l'offre de services de migration et de transformation cloud pour les organisations de toutes les tailles.

Au cœur de Connectria réside notre philosophie d'entreprise No Jerks Allowed®, selon laquelle chaque employé n'épargne aucun effort pour s'occuper de nos clients. Être la Jerk Free Company® s'applique au-delà de notre personnel. Il est aisé de faire des affaires avec nous grâce à des conditions flexibles, des solutions évolutives et des tarifs sans artifice afin de répondre aux besoins technologiques des organisations de toutes les tailles.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/812525/Connectria_logo_vertical_Logo.jpg

SOURCE Connectria