Connor, Clark & Lunn Financial Group lanceert UCITS-fondsen gericht op kwantitatieve aandelenstrategieën

Het CC&L Q Emerging Markets Equity UCITS Fund is een actief beheerde 'long-only'-aandelenstrategie die gericht is op kapitaalgroei op de lange termijn ten opzichte van aandelenindices van opkomende markten.

Het CC&L Q Global Equity Market Neutral UCITS Fund is een actief beheerde 'long/short'-aandelenstrategie die ernaar streeft rendementen te genereren die een lage correlatie hebben met wereldwijde aandelenmarkten en om op lange termijn maximaal rendement te realiseren.

"We beheren al meer dan twee decennia met succes kwantitatieve aandelenstrategieën. Door ICBE-fondsen te lanceren voor onze opkomende markten en marktneutrale strategieën, zijn deze strategieën beschikbaar voor Europese beleggers", aldus Martin Gerber, President en CIO van CC&L Investment Management.

De kern van de beleggingsfilosofie van CC&L Investment Management is dat aandelenkoersen op lange termijn worden bepaald door de fundamentele factoren groei, waardering en kwaliteit van hun bedrijven. Het marktproces waarbij de prijzen deze fundamentele factoren nauwkeurig weerspiegelen, is echter niet perfect met een aantal gedrags-, informatieve en structurele hindernissen en fricties die kunnen voorkomen dat aandelenkoersen deze fundamentele factoren efficiënt weerspiegelen. Dit leidt tot verkeerde marktprijzen die kansen bieden om waarde toe te voegen. Deze kansen worden geëvalueerd met behulp van een systematisch proces dat elk bedrijf objectief beoordeelt in relatie tot het gehele wereldwijde universum van CC&L Investment Management dat bestaat uit ongeveer 16.000 effecten, 160 industriegroepen en 49 ontwikkelde en opkomende landen. Het resultaat van dit dagelijkse proces is een optimale portefeuille die objectief en consequent belegt in bedrijven die het best mogelijke rendement opleveren met behoud van gedisciplineerd risicobeheer.

"Het ervaren team en de gedisciplineerde investeringsbenadering van CC&L Investment Management vormen de noodzakelijke basis voor succes bij het uitbreiden van hun productaanbod naar Europa", aldus Warren Stoddart, Co-CEO van Connor, Clark & Lunn Financial Group.

De Connor, Clark & Lunn UCITS ICAV is een Iers vehikel voor collectief vermogensbeheer dat is opgericht als een overkoepelend

fonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen onderliggende fondsen en beheerd door Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited. HSBC Global Fund Services is de administrateur, registerhouder, bewaarder, hoeder en transferagent; en Matheson treedt op als juridisch adviseur met betrekking tot de Ierse wetgeving.

Voor meer informatie over de onderliggende fondsen, klik hier om het prospectus, de supplementen en essentiële beleggersinformatie te bekijken.

Over Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.

Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. (CC&L Investment Management) is een van de grootste onafhankelijke investeringsbeheerders van partners in Canada met een beheerd vermogen van USD 41,7 miljard. CC&L Investment Management, opgericht in 1982, biedt een breed scala aan beleggingsdiensten, waaronder aandelen, vastrentende waarden, gebalanceerde en alternatieve oplossingen, waaronder draagbare alfa, marktneutrale en absolute return-strategieën. CC&L Investment Management is een onderdeel van Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd.

Over Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd.

Connor, Clark & Lunn Financial Group Ltd. (CC&L Financial Group) is een multi-boetiek vermogensbeheerder die een breed scala aan beleggingsbeheerproducten en -diensten levert aan institutionele beleggers, vermogende particulieren en adviseurs. We brengen aanzienlijke schaalgrootte en expertise in voor het leveren van niet-investeringsbeheerfuncties door de centralisatie van alle operationele en distributiefuncties, waardoor onze getalenteerde investeringsmanagers zich kunnen concentreren op datgene waarin ze goed zijn. Met kantoren in heel Canada, Chicago en Londen beheren de dochterondernemingen van CC&L Financial Group meer dan USD 70 miljard aan activa. Kijk voor meer informatie op www.cclgroup.com.

