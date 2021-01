Conor McGregor lanza innovadora línea de recuperación para el deporte: TIDL Sport.

El nivel de activismo de McGregor por su régimen posentrenamiento ha sido tal que se asoció con The Anthos Group para lanzar una línea de productos de última generación para la recuperación deportiva. Tenacidad, intensidad, dedicación y estilo de vida no son solo adjetivos por los que se conoce a McGregor, sino que son el fundamento y el acrónimo de su más reciente emprendimiento: TIDL Sport (en inglés: Tenacity, Intensity, Dedication, Lifestyle). La esencia de TIDL Sport es una terapia a base de plantas combinada con mecanismos científicos de ejercicio comprobados que ofrecen alivio inmediato y recuperación a largo plazo para los atletas.

El producto insignia de la marca, el TIDL Sport Plant-Powered Cryotherapy Topical Spray (atomizador tópico de crioterapia a base de plantas), genera un potente alivio por medio de la crioterapia y de un novedoso desarrollo de la ciencia de las plantas que refresca al atleta y le deja listo para llevar su entrenamiento al siguiente nivel. El revolucionario atomizador tópico cuenta con tecnología de aspersión de 360° que hace fácil para la persona aplicárselo y cubrir todo el cuerpo por sí misma, y propicia una recuperación de larga duración al atender los dolores y la inflamación directamente en la fuente. "Al atender la inflamación directamente, resolvemos la causa del dolor y la molestia de los atletas desde la raíz", indicó el Dr. Akash Bajaj, especialista en el dolor y director médico de The Anthos Group, "esto les permite recuperarse por completo y estar listos para su siguiente sesión. Los atletas comprometidos obtienen grandes beneficios de la recuperación como parte de su rutina diaria".

Los ingredientes a base de plantas de TIDL Sport van desde extractos derivados de la planta de cáñamo hasta agentes antiinflamatorios de origen orgánico bien conocidos. La fórmula sin contacto mejorada se esparce fácilmente, generando al instante un alivio refrescante que eleva el flujo sanguíneo hacia el punto de aplicación y permite que los ingredientes de origen natural se autoabsorban y empiecen a trabajar.

"Cuando las personas escuchan acerca de la recuperación creen que se trata solo de aliviar el dolor y de músculos inflamados pero, en realidad, esto va mucho más allá. Yo lo veo más como la preparación para mi siguiente entrenamiento, en lugar del alivio del último", enfatizó McGregor. "Usar los productos TIDL hizo que mi cuerpo se sintiera revitalizado, y tras reunirme con mi equipo, supe que podríamos crear productos que realmente funcionen y le faciliten la recuperación a los atletas", comentó McGregor.

"No podríamos estar más emocionados por asociarnos con Conor McGregor para lanzar TIDL Sport", expresó Badal Shah, director ejecutivo de The Anthos Group. "Él es un emprendedor con experiencia que representa la cultura atlética de categoría mundial, y ha hecho valiosos aportes a nuestros planes de acción para los productos de última generación para atletas y entusiastas del fitness serios".

El entrenamiento de McGregor con "McGregor Fast" y la gestión de la nutrición están bien documentados y, según él, su autocuidado y recuperación solo mejoran eso aún más.

"Cuando uno se siente bien, uno entrena más duro y rinde más. Sé que en este momento estoy haciendo lo correcto para sentirme en la mejor forma. Me estoy alimentando bien e invierto tiempo cuidándome en la recuperación, por lo tanto, no hay excusa para no dar cada día más y más", comenta McGregor.

El 23 de enero, todos los ojos estarán puestos sobre McGregor en el evento principal del UFC 257, con la oportunidad del título sobre la línea. El nuevo físico de McGregor, aún más tonificado, será la evidencia más contundente de lo importante y beneficioso que puede ser la recuperación en el deporte.

Acerca de TIDL Sport

TIDL Sport combina terapias a base de plantas con la ciencia del fitness y la nutrición para satisfacer las necesidades de máximo rendimiento de los atletas. El producto insignia es un atomizador tópico de crioterapia a base de plantas que cuenta con tecnología de aspersión de 360° para una autoaplicación fácil en todo el cuerpo. Los productos TIDL Sport están disponibles en distribuidores minoristas seleccionados en los Estados Unidos, a nivel global en más de 25 países, y en el sitio web de la compañía: www.tidlsport.com

