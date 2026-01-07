CONQUISTA TU DESTINO by CORAL MUJAES. Una experiencia de intervención para clarificartu rumbo, diseñartuestrategia y ejecutarel 2026 que quieresganar.

Es un EVENTO DE REPROGRAMACIÓN.

Si sabes que ya no puedes seguir en el mismo lugar, que tu siguiente nivel te está esperando: ESTE ES EL LUGAR.

Fecha: 16 - 18 Enero 2026 Horario: 9:00 AM – 6:00 PM

16 - 18 Enero 2026 9:00 AM – 6:00 PM Sede: Miami, Florida Venue: Miami Airport Convention Center

Miami, Florida, Jan. 7, 2026 /PRNewswire/ -- Durante esta experiencia, VIVIRÁS: *Trabajo profundo emocional *Dinámicas de cuerpo (movimiento, respiración) *Ruptura de patrones *Instalación de nuevas asociaciones mentales *Claridad de identidad *Momentos de quiebre y decisión. LOGRARÁS: *Cambiar tu estado emocional *Romper asociaciones *Redefinir quién eres *Tomar decisiones no negociables *Crear un mapa de acción.

AGENDA:

🌟EXCLUSIVO – TICKET DIAMOND: (15 Enero) – ¨RITUAL DE INICIACION¨. Participación de ISMAEL CALA en el CALA CENTER

🔥 DÍA 1– ROMPER: "LA VERDAD SIN ANESTESIA": Romper narrativas. Identificar patrones. Quiebre emocional. Liberación.

⚡ DÍA 2 – REPROGRAMAR "INSTALAR PODER INTERNO":Cambiar asociaciones. Reprogramar relación con el miedo, esfuerzo y éxito. Reinstalar estándares. Identidad de liderazgo. Seguridad interna.

👑 DÍA 3 – EVOLUCIONAR "DECIDIR TU DESTINO": Definir identidad. Tomar decisiones. Crear mapa de acción. Integrar cuerpo, mente y visión. Cierre de compromiso.

Coral Mujaes: Emprendedora digital | Conferencista | Autora Best-Seller | Atleta Alto Rendimiento

Coral es una eminencia en negocios digitales, siendo una de las mujeres más influyentes en el mundo hispano y reconocida entre las TOP 25 creadoras de contenidos globales en HOTMART. Sus ventas digitales han logrado cifras brutales en pocos días, posicionándola como una de las estrategas más respetadas en el mercado digital y con una comunidad global de millones de seguidores. Es también una reconocida conferencista internacional, autora best-seller con Penguin Random House (en Noviembre 2025 publicó su sexto y más reciente libro: EL PODER DE LA DISCIPLINA), y por si fuera poco, atleta de alto rendimiento.

Su misión es empoderar a personas para que alcancen su máximo potencial, ayudándolas a transformar sus vidas con estrategias prácticas y mentalidad poderosa. Sus seminarios y mentorías, han ayudado a transformar vidas y negocios.

https://coralmujaes.com / https://conquistatudestino2026.com/tickets

IG: https://www.instagram.com/coralmujaes?igsh=MW1yODNwNDR4M3hnbQ==

TikTok: https://www.tiktok.com/@coralmujaes_?_r=1&_t=ZS-92ezBAeakrc

Contacto Prensa: MONÉ PR / @mone.agencia

Carmina del Peral / [email protected] / +52 55-1807-6746

Anabelle Núñez / [email protected] / +52 55-5451-0885

