Consciente de l'importance de l'environnement, GIGABYTE s'engage à construire une marque écologique grâce à des pratiques durables

TAIPEI, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde qui soutient la mission d'entreprise « Upgrade Your Life » (Améliorez votre vie), s'engage à fournir des produits écologiques de haute performance, de haute qualité et ultra-durables grâce à ses innovations créatives. Au fil des ans, GIGABYTE s'est impliqué activement dans des projets liés à l'environnement, au social et à la gouvernance (ESG) afin de s'imposer comme une marque respectueuse de l'environnement.

En tant que fournisseur de produits écologiques, GIGABYTE a introduit diverses applications innovantes de matériaux et de technologies dans la production, avec pour objectif de parvenir à une économie circulaire sans déchets. Avec l'augmentation constante des performances du matériel informatique, le refroidissement est devenu plus critique que jamais. GIGABYTE s'est concentré sur des technologies de refroidissement innovantes dans diverses lignes de produits afin de prolonger le cycle de vie des produits. Par exemple, la dernière carte graphique AORUS RTX 4090 MASTER dispose d'un système de refroidissement amélioré avec le design de la surface du ventilateur Bionic shark, qui améliore considérablement les performances de refroidissement et la durabilité du produit.

Grâce à ses innovations, GIGABYTE a accumulé plus de 2 000 brevets et nombre de ses produits ont obtenu des récompenses internationales telles que le CES Innovation Award, le Reddot Design Award et le iF Design Award. En outre, grâce à des matériaux d'emballage écologiques visant à réduire les déchets ultérieurs, la quantité totale de matériaux d'emballage achetés en 2021 a été réduite de près de 50 % en 10 ans.

En tant que marque soucieuse de l'environnement, GIGABYTE a lancé une longue liste de projets écologiques au fil des ans pour rendre le monde durable. Le G-HOME Toit écologique durable du siège social de GIGABYTE a été construit pour améliorer la diversité écologique urbaine tout en offrant des avantages environnementaux, notamment des économies d'énergie, une réduction des émissions de carbone, des économies d'eau et l'absence de déchets. Au fil des ans, GIGABYTE s'est associé au Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) pour sensibiliser au réchauffement climatique et a, en 2021, planté plus de 80 000 arbres. Les employés de GIGABYTE ont également pris des initiatives et lancé des actions écologiques volontaires de nettoyage des déchets à pied et des côtes afin de rendre l'environnement plus vert.

GIGABYTE a profondément ancré l'ADN vert dans sa culture d'entreprise et a obtenu une croissance stable de ses revenus pendant 6 années consécutives. En 2021, elle a connu une croissance de 44 % par rapport à l'année précédente et a été nommée meilleur employeur par Forbes en 2020. GIGABYTE continuera à utiliser ses compétences de base pour développer des solutions pour la durabilité et s'efforcer de créer un nouvel avenir de l'économie verte et à faible émission de carbone. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : https://bit.ly/GIGABYTE_CSR_global

