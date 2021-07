Consejos de inocuidad alimentaria para frutas y verduras frescas y jugos recién exprimidos

Los jugos no tratados que se venden en las tiendas de abarrotes o de alimentos saludables, en las sidrerías y en los mercados agrícolas deben tener una etiqueta de advertencia que indique que el producto no ha sido pasteurizado. No se requieren etiquetas de advertencia para zumos o sidras que se venden recién exprimidos. Si no está seguro de si un zumo está pasteurizado, pregunte.