Consejos para aprovechar tu ERP en la nube sin tirar tu dinero

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- No todo en la nube es automáticamente mejor y más barato e innovador. Si bien es posible obtener grandes beneficios, también es fácil sobreaprovisionar la capacidad innecesaria o permitir que los servicios no supervisados se descontrolen porque los configuraste para escalar automáticamente.

Comprender la gama completa de opciones de implementación en la nube es particularmente importante en el contexto de ERP, donde los proveedores han estado jugando con cambios SaaS de sus plataformas como la opción rápida y fácil.

1. Utiliza SaaS donde tenga sentido

Puede haber inconvenientes para SaaS. Los ERP toman mucho esfuerzo para implementar y perfeccionar, convirtiéndose en última instancia en el "corazón " de cualquier organización. Pasar a un SaaS ERP, incluso del mismo proveedor, significa potencialmente desperdiciar años de trabajo en personalizaciones e integraciones que pueden no cumplir con la definición de "mejores prácticas" del proveedor o tuyas.

2. Refuerza aplicaciones confiables

Muchas empresas están más a gusto que a disgusto con su ERP actual y prefieren invertir su tiempo y talento en otras aplicaciones que generan ingresos.

Aquellos que no piensan que su organización necesita un trasplante de corazón aún pueden concluir que necesita desarrollar nuevos músculos. Pueden comenzar a ejecutar sus ERP existentes en la infraestructura de la nube y gradualmente integrarse en otros servicios en la nube.

3. Aprovecha una infraestructura de primer nivel

A menos que trabajes para una compañía Fortune 100 que haya realizado inversiones considerables en la construcción de centros de datos similares a la nube, y que hayan enfocado su nueva inversión donde generará ventaja competitiva y crecimiento, no puedes esperar igualar las economías de escala y la experiencia de DevOps que existen dentro de compañías como Amazon Web Services o Microsoft Azure. Entre ellos, han gastado miles de millones creando más de 200 centros de datos en más de 100 países y regiones.

4. Accede a recursos de vanguardia en la nube

El uso estratégico de la nube te permite comenzar a hacer preguntas y crear soluciones que de otro modo se habrían quedado fuera de tu alcance debido a los costos y las barreras técnicas.

Aprovechar los servicios avanzados en la nube se vuelve mucho más práctico cuando tus aplicaciones y datos ya están allí. Eso significa llevar tus aplicaciones no solo a "la nube" sino a la nube correcta.

5. Gana tu salto a la nube

No tienes que mover todo a la nube, y no debes apresurar nada. Elije tu momento y comienza a aprovechar las tecnologías en la nube con el potencial de lograr el mayor impacto comercial positivo. Se trata de adoptar un enfoque de "la empresa primero", no de "la nube primero".

SOURCE Rimini Street, Inc.