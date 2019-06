Conselho das Américas anuncia primeiro grupo de laureados na celebração do 25o Aniversário do BRAVO Business Awards

MIAMI, 24 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Após 25 anos de premiação de lideranças inspiradoras na América Latina e reunião de protagonistas essenciais de instituições empresariais, governamentais e multilaterais, o Conselho das Américas (COA – Council of the Americas) tem o prazer de anunciar o primeiro grupo de líderes a serem homenageados na premiação especial do 25o Aniversário do BRAVO Business Awards, a ser realizado em Miami, em 25 de outubro.

Neste ano histórico para o COA, o evento irá celebrar o marco importante de um quarto de século de homenagens a indivíduos que ajudaram a causar impactos positivos de longo prazo na América Latina. As últimas décadas testemunharam muitas mudanças importantes na América Latina e o COA tem oferecido, com orgulho, uma plataforma regional inigualável para reconhecer os líderes inspiradores que exerceram um papel fundamental na modelagem do futuro da região.

"Os laureados do BRAVO Business Award de 2019 exercem um papel extraordinário na geração de desenvolvimento econômico e social na América Latina e nós queremos premiá-los por serem modelos exemplares excepcionais em seus campos", diz a presidente e presidente-executiva da Sociedade das Américas/Conselho das Américas (Americas Society/Council of the Americas), Susan Segal.

Este é o primeiro grupo de laureados:

Carlos Vives , artista ganhador de diversos Prêmios Grammy e fundador do projeto Tras la Perla , irá receber o Prêmio BRAVO de Liderança em Impacto Social como reconhecimento a seu trabalho de promoção de iniciativas sociais e de sustentabilidade em seu país, a Colômbia, e em todo o mundo. Ele é uma voz proeminente na representação de grupos vulneráveis, particularmente afro-colombianos e povos indígenas, e tem se dedicado a melhorar vidas em sua cidade natal de Santa Marta , através de iniciativas como o projeto de renovação urbana Tras la Perla , em parceria com a iniciativa do Banco Interamericano de Desenvolvimento para Cidades Emergentes e Sustentáveis.



, artista ganhador de diversos Prêmios Grammy e fundador do projeto irá receber o como reconhecimento a seu trabalho de promoção de iniciativas sociais e de sustentabilidade em seu país, a Colômbia, e em todo o mundo. Ele é uma voz proeminente na representação de grupos vulneráveis, particularmente afro-colombianos e povos indígenas, e tem se dedicado a melhorar vidas em sua cidade natal de , através de iniciativas como o projeto de renovação urbana , em parceria com a iniciativa do Banco Interamericano de Desenvolvimento para Cidades Emergentes e Sustentáveis. Luis Alberto Moreno , presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), será homenageado com o Prêmio BRAVO Legado do 25o Aniversário em reconhecimento a seu impacto transformador no BID durante seus três mandatos na presidência. Sob sua liderança, o GRUPO BID consolidou seu papel como a principal fonte de financiamentos de longo prazo para a América Latina e o Caribe, ao mesmo tempo que forneceu conhecimento de vanguarda e assessoria técnica para o desenvolvimento social, econômico e institucional. A organização também fortaleceu seu relacionamento com o setor privado e lançou iniciativas intersetoriais em muitas áreas diferentes.



, presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), será homenageado com o em reconhecimento a seu impacto transformador no BID durante seus três mandatos na presidência. Sob sua liderança, o GRUPO BID consolidou seu papel como a principal fonte de financiamentos de longo prazo para a América Latina e o Caribe, ao mesmo tempo que forneceu conhecimento de vanguarda e assessoria técnica para o desenvolvimento social, econômico e institucional. A organização também fortaleceu seu relacionamento com o setor privado e lançou iniciativas intersetoriais em muitas áreas diferentes. João Carvalho de Miranda , presidente-executivo da Votorantim S.A., será reconhecido com o Prêmio BRAVO Presidente-Executivo do Ano de 2019, em homenagem a seu excelente desempenho na liderança dos investimentos da empresa e pela realização da transformação significativa do maior conglomerado industrial diversificado do Brasil, apesar das condições difíceis do mercado local. À parte da redução da dívida, ele diversificou o portfólio de ativos da Votorantim em uma variedade de áreas, incluindo estação eólica, para fechar 2018 com receita líquida consolidada de R$ 31,9 bilhões e EBTIDA ajustado consolidado de R$ 6,9 bilhões.

A premiação será precedida pelo Simpósio de um dia, que terá conversações informativas sobre o passado, presente e futuro do hemisfério. Muitos líderes das empresas bem-conceituadas irão compartilhar seus pensamentos sobre questões críticas que estão afetando as organizações.

Patrocinadores: HSBC, Bank of America Merrill Lynch, LLYC, The AES Corporation, Boston Consulting Group, Microsoft, FedEx Express, Grupo Assa, Mastercard e SAP.

Parceiros de mídia: CNN en Español e Financial Times

Parceiro do simpósio: Banco Interamericano de Desenvolvimento

Para obter mais informações, visite: www.as-coa.org/bravo

Perguntas da mídia:

Yndira Marin | ymarin@llorenteycuenca.com | 1-646-386-6523

Relações com a mídia da AS/COA | mediarelations@as-coa.org | 1-212-277-8333

O Conselho das Américas (COA – Council of the Americas) é a principal organização internacional de negócios, cujos membros compartilham o compromisso comum com o desenvolvimento econômico e social, mercados abertos, estado de direito e democracia no Hemisfério Ocidental. A associação ao Conselho consiste de grandes empresas internacionais que representam um amplo espectro de setores, como bancos e outras instituições financeiras, serviços de consultoria, produtos de consumo, energia, mineração, manufatura, mídia, tecnologia e transporte.

FONTE Council of the Americas

Related Links

http://www.as-coa.org



SOURCE Council of the Americas