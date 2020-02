Conselho de Administração elege nova diretoria do IBRI

SÃO PAULO, 12 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- O Conselho de Administração do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) elegeu Bruno Brasil, como novo diretor-presidente para o biênio (2020-2021).

Bruno Brasil (Itaúsa), que substitui Guilherme Setubal (Duratex), foi indicado por Anastácio Fernandes Filho (AEGEA Saneamento), presidente do Conselho de Administração do IBRI, e contou com o apoio de todos os conselheiros do Instituto.

Bruno Brasil atua no IBRI desde 2010, tendo passado por comissões do Instituto e dedicado os últimos quatro anos no Conselho de Administração. O executivo indicou para os demais cargos da Diretoria Executiva: André Luiz Gonçalves (JSL Logística) como diretor vice-presidente e diretor regional São Paulo; Matheus Torga (Hermes Pardini) como diretor regional Minas Gerais; Carla Dodsworth Albano Miller (Petrobras), como diretora da regional Rio de Janeiro; Roberto Pezzi (Fras-le), como diretor regional Sul; André Vasconcellos (Eletrobras), como diretor técnico; e Marilia Barbosa Nogueira (EDP Energias do Brasil), como diretora de Comunicação e Eventos do IBRI.

A nova diretoria atende requisitos de diversidade, tema atual e recorrente em companhias e outras instituições sem, contudo, abrir mão de experiência, com a média de atuação dos membros da diretoria em RI entre 10 e 15 anos. A composição segue a seguinte distribuição, em número de membros:

- Homens (5) e Mulheres (2);

- Small (2 até R$ 5 bilhões), Mid (2 de R$ 5 bilhões até R$ 10 bilhões) e Large Caps (3 acima de R$ 10 bilhões);

- Públicas (2) e privadas (5), com pluralidade de setores;

- Novo Mercado (3) e demais níveis de listagem (4).

A Diretoria dará início ao Planejamento bianual, com contribuições externas e de associados, e submeterá a aprovação pelo Conselho de Administração nas próximas reuniões.

Conselho de Administração – Eleito para o biênio (2020-2021), o Conselho de Administração do IBRI é composto por: presidente Anastácio Ubaldino Fernandes Filho (AEGEA Saneamento); vice-presidentes: Diego Carneiro Barreto (iFood); e Guilherme Setubal Souza e Silva (Duratex); conselheiros: Eduardo Pavanelli Galvão (Grupo Ultra - Ultrapar); Fernando Foz de Macedo; Geraldo Soares Leite Filho (Itaú Unibanco Holding S.A.); Guilherme Luiz Nahuz (Hapvida); José Antonio de Almeida Filippo (Natura Cosméticos); José Sálvio Ferreira Moraes; Renata Oliva Battiferro (CSU – Cardsystem S.A.); Rodrigo dos Reis Maia (Gerdau); e Rodrigo Lopes da Luz.

Assessoria de Comunicação do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)

www.ibri.com.br

Digital Assessoria-Comunicação Integrada

Rodney Vergili / Jennifer Almeida / Rafael V. Pereira / Natália Martins

Fones (11) 5081-6064

+ 55 (11) 9 9123-5962

WhatsApp: (11) 9 7024-8393

rodney@digitalassessoria.com.br

FONTE IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)

Related Links

http://www.ibri.com.br



SOURCE IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores)