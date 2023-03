Consilient brengt nieuwe generatie van zijn Federated Learning-oplossing voor de opsporing van financiële criminaliteit op de markt

De oplossing transformeert risicobeheer door op veilige wijze risicovolle entiteiten en gedragingen bij verschillende financiële instellingen te detecteren, terwijl de gegevensprivacy behouden blijft

WASHINGTON, 1 maart 2023 /PRNewswire/ -- Consilient , een fintech-innovator die de manier verandert waarop de wereld financiële criminaliteit aanpakt, heeft vandaag de volgende generatie van zijn Consilient Federated Learning (FL)-oplossing aangekondigd. Consilient is de allereerste FL-oplossing voor het opsporen en voorkomen van financiële criminaliteit. Het Consilient-platform en zijn FL-modellen stellen banken en andere financiële instellingen in staat om risicovolle entiteiten en gedragingen te detecteren door inzichten te delen tussen verschillende dataomgevingen en organisaties. Met Consilient reizen algoritmen en worden inzichten gedeeld, maar data verlaten nooit hun omgeving.

Voor financiële instellingen en soortgelijke gereguleerde entiteiten is het delen van gegevens tussen organisaties of zelfs grenzen gewoonlijk niet mogelijk wegens privacyregelgeving en gegevenscontroles, maar Consilient verbetert zowel dynamische analytische inzichten als gegevensprivacy door de analyses naar de gegevens te verplaatsen en privacybevorderende technologie te gebruiken, in plaats van de gegevens zelf te verplaatsen en te delen. Bijgevolg kunnen financiële instellingen, betalingsplatforms en -providers, en toezichthouders de efficiëntie en effectiviteit van bestaande controles op financiële criminaliteit vergroten en tegelijkertijd ongeziene risico's en gedragingen ontdekken.

Het voorkomen van financiële criminaliteit en het beschermen van de integriteit van het financiële systeem is een wereldwijde verplichting. Het witwassen van geld kost de wereldeconomie doorgaans tussen $ 800 miljard en $ 2 biljoen per jaar en wordt gebruikt om illegale activiteiten zoals mensenhandel, de wereldwijde drugshandel, terrorisme, georganiseerde misdaad en andere criminele activiteiten te financieren. Consilient werd ontworpen om financiële instellingen in staat te stellen om de snelheid waarmee ze financiële criminele activiteiten en witwaspraktijken kunnen opsporen, aanzienlijk te verhogen, terwijl de daarvoor benodigde middelen worden verminderd.

Met behulp van FL, een uitbreiding van machinaal leren, traint Consilient modellen in verspreide datasets en verspreidt die modellen vervolgens tussen organisaties, waardoor "het delen van inzichten" tussen banken en financiële instellingen mogelijk wordt. Het kan ook in organisaties worden gebruikt om inzichten te delen waar gegevens niet kunnen worden verplaatst of gedeeld. Voor regelgevers, toezichthouders en financiële inlichtingeneenheden verbetert deze aanpak het toezicht, maakt het verzamelen en testen van strategische informatie mogelijk en bevordert het proactief toezicht op gereguleerde sectoren en kanalen.

Het "High Risk Entity"-model van het Consilient-platform gebruikt banktransactiegegevens om functies te creëren die gelijkwaardig zijn aan risicovol gedrag. Het systeem signaleert afwijkende activiteiten buiten de grenzen van verwacht gedrag en wijst op transacties en financiële activiteiten die verder onderzoek vereisen. De modelbibliotheek van Consilient bestaat momenteel uit achttien verschillende Consilient-modellen die kunnen worden gebruikt om risicovol en verdacht gedrag te identificeren dat verband houdt met het witwassen van geld en financiële criminaliteit.

"Ondanks aanzienlijke inspanningen van banken om criminelen in hun systemen op te sporen, zijn ze inherent beperkt in hun algehele effectiviteit wegens het onvermogen om inzichten tussen instellingen te delen, beperkingen van verouderde systemen en de hoeveelheden 'ruis' veroorzaakt door inefficiënte systemen en regelgeving," aldus Gary Shiffman, CEO en medeoprichter van Consilient. "Consilient is het eerste bedrijf dat FL introduceert voor het opsporen van financiële criminaliteit en het is onze missie dat wereldwijde organisaties FL gebruiken om de manier waarop de wereld financiële criminaliteit voorkomt te transformeren."

"Met de rijping van de Consilient-modellen en -product luiden we een nieuw paradigma in voor het beheer van financiële-criminaliteitsrisico's dat dynamisch risico's ontdekt en tegelijkertijd de gegevensprivacy verbetert", aldus Juan Zarate, voorzitter en medeoprichter van Consilient. "Consilient maakt samenwerking mogelijk om financiële criminaliteit effectiever en efficiënter te voorkomen in een tijd waarin de wereldwijde regelgevingsverwachtingen toenemen."

In mei kondigde Consilient aan dat het een particuliere startfinancieringsronde van $ 3 miljoen ophaalde die het bedrijf hielp bij de ontwikkeling van gefedereerde leertechnologie van de volgende generatie om economische criminaliteit op te sporen en te voorkomen. De aankondiging van vandaag is de volgende fase in die ontwikkeling: de algemene beschikbaarheid van een oplossing voor financiële criminaliteit. Consilient werd opgericht door een samenwerking tussen K2 Integrity en Giant Oak . Lees hier meer over Consilient.

SOURCE Consilient