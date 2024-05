Consilio signe un accord stratégique pluriannuel avec Nuix

Consilio élargit son partenariat et son utilisation du logiciel Nuix pour le traitement des données et l'examen de documents.

SYDNEY, 24 mai 2024 /PRNewswire/ -- Nuix, fournisseur de premier plan de logiciels d'analyse d'enquêtes et de renseignement, annonce un partenariat élargi pour les sept prochaines années avec Consilio, le leader mondial des solutions de technologie juridique et des services juridiques d'entreprise. Cette relation commerciale de dix ans s'est transformée en un partenariat stratégique qui élargira l'utilisation du logiciel Nuix, dans le cadre duquel les entreprises collaboreront pour répondre aux besoins émergents des clients.

Pour Consilio, ce partenariat représente un engagement à intégrer le logiciel de traitement des données de pointe de Nuix dans ses services d'eDiscovery. Il accélère la capacité de Consilio à rester à la pointe des besoins de ses clients internationaux en matière d'eDiscovery et d'examen des documents, en offrant des avantages en termes de rapidité et de précision.

« Nous sommes ravis de nous engager dans ce partenariat stratégique avec Nuix, qui nous permettra de tirer parti des récentes innovations de Nuix, d'améliorer notre technologie et l'excellence de nos services, et enfin de stimuler la croissance avec nos clients nouveaux et existants, a déclaré Andy Macdonald, PDG de Consilio.

Nuix et Consilio travaillent ensemble pour répondre aux besoins futurs des clients en matière de traitement des données, d'automatisation d'entreprise, d'examen de documents et de services professionnels intégrés. Consilio devient le premier client de Nuix Neo Enterprise, qui comprend Nuix Neo Data Privacy, Investigations et Legal solutions, ouvrant la voie à de multiples offres communes.

Jonathan Rubinsztein, PDG du groupe Nuix, a déclaré : « Ce partenariat est un accélérateur pour Nuix Neo et une étape importante et stratégique pour les deux organisations. « Nous sommes fiers de nous associer à Consilio pour améliorer ses capacités de traitement et d'analyse des données grâce à Nuix Neo et Nuix Discover. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous pourrons répondre aux besoins de plus en plus complexes de nos clients grâce à des solutions robustes de bout en bout. »

À propos de Nuix

Nuix Limited est un fournisseur de premier plan de logiciels d'analyse d'enquêtes et de renseignement, dont la vision est d'« être une force du bien en trouvant la vérité dans un monde numérique ». Nuix aide ses clients à traiter, normaliser, indexer, enrichir et analyser des données provenant d'une multitude de sources, répondant ainsi à bon nombre de leurs besoins complexes en matière de données. La plateforme Nuix prend en charge un éventail de cas d'utilisation, y compris les enquêtes criminelles, la criminalité financière, le soutien aux litiges, les enquêtes sur les employés et les initiés, l'investigation électronique juridique, la protection des données et de la vie privée, ainsi que la gouvernance des données et la conformité réglementaire.

Pour plus d'informations, consultez le site investors.nuix.com

À propos de Consilio :

Consilio est le leader mondial de l'eDiscovery, de l'examen de documents, des talents juridiques flexibles et des services de consultation juridique et de transformation. Grâce à sa gamme de capacités Consilio Complete, l'entreprise permet aux cabinets d'avocats et aux sociétés multinationales d'utiliser des logiciels novateurs, des services gérés rentables et une expertise approfondie de l'industrie juridique et réglementaire. Réputée pour son expertise en matière de litiges, d'avis de relance en vertu de la loi HSR, d'enquêtes internes et réglementaires, d'investigation électronique, d'examen de documents, de gouvernance de l'information, d'évaluation des risques liés à la conformité, de cybersécurité, de gestion du service juridique et de gestion des contrats, Consilio excelle également dans la dotation et le recrutement en personnel juridique par l'entremise de sa division Lawyers On Demand. Consilio emploie à l'échelle mondiale des professionnels de premier plan dans l'industrie, appliquant des flux de travail défendables faisant appel à une technologie brevetée et ayant fait ses preuves dans toutes les phases du cycle de vie de l'investigation électronique et de la gestion des risques. Certifiée ISO IEC 27001:2013, la société exploite des bureaux, des services d'examen de documents et des centres de données en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur l'engagement de Consilio envers l'excellence juridique et l'innovation, consultez le site www.consilio.com.

