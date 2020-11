Consórcio Modular da VW Caminhões e Ônibus: 25 anos de parceria

Ao longo de mais de duas décadas, o Consórcio Modular produziu alguns dos maiores sucessos do mercado brasileiro de veículos comerciais. Como as famílias de caminhões Delivery, Constellation e os recém-chegados Meteor, além de chassis Volksbus, oferecendo desde micro-ônibus até seu modelo rodoviário com motor traseiro.

Com investimento inicial de US$ 250 milhões, a montadora já quintuplicou os recursos aplicados para o desenvolvimento de sua operação, que também teve um salto qualitativo desde a instalação na cidade. No total, ao longo desse período, são R$ 5,5 bilhões destinados ao crescimento da empresa, em cinco ciclos consecutivos de investimentos, com o mais recente previsto para finalizar em 2021.

Resultados positivos

A VW Caminhões e Ônibus também deu um grande passo na viabilização da mobilidade elétrica no último ano, oficializando seus parceiros para a produção dos primeiros caminhões elétricos brasileiros. Bosch, CATL, Moura, Semcon, Siemens, Weg, Meritor e Eletra fazem parte do inédito e-Consórcio no complexo de desenvolvimento e produção.

Com essas alianças e o foco no cliente, a VWCO colhe bons frutos. Depois de dois anos de testes, a Ambev e a VW Caminhões e Ônibus oficializaram acordo para entrega dos 100 primeiros caminhões elétricos e-Delivery. São os primeiros 100 do acordo de compromisso da companhia de ter 1.600 caminhões Volkswagen elétricos na sua frota parceira até 2023, um dos maiores anúncios do tipo no mundo.

Fabricante dos veículos comerciais Volkswagen e MAN, a VW Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há mais de 35 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas ou africanas.



A TRATON SE é subsidiária da Volkswagen AG e um dos principais fabricantes mundiais de veículos comerciais com as marcas MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus e RIO. Em 2019, as marcas do GRUPO TRATON venderam um total de cerca de 242.000 veículos. Seus produtos incluem veículos comerciais leves, caminhões e ônibus fabricados em 29 locais de produção e montagem em 17 países. A empresa tinha uma força de trabalho de cerca de 82.700 colaboradores em todo o mundo em suas marcas de veículos comerciais, em 31 de dezembro de 2019. O objetivo do grupo é transformar o sistema de transporte através de produtos, serviços e da parceria com seus clientes.

