PARIS, 10 mars 2023 /PRNewswire/ -- Un véritable constat de difficultés importantes dans la mise en place de la nouvelle réglementation ESG par un expert en Risque et ESG.

Le monde de l'investissement est en constante évolution. Depuis plusieurs années, la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) est devenue un enjeu majeur pour les investisseurs. Cependant, la mise en place de la nouvelle réglementation ESG s'avère plus difficile que prévu.

Bruno Boggiani, expert en risque et ESG, constate les lourdes difficultés de mise en place de la nouvelle réglementation ESG. Selon lui, la réglementation est complexe et nécessite une expertise pointue pour être correctement appliquée. Les entreprises ont besoin d'accompagnement et de conseils pour mettre en place des politiques ESG cohérentes et efficaces.

« Les entreprises prennent conscience qu'elles n'ont plus le droit à l'erreur au risque de tomber dans le Greenwashing aux yeux de tous. Les entreprises sont donc tétanisées et non pro-actives. » commence Bruno Boggiani.

Accompagner les entreprises à mettre en place des politiques ESG solides.

Bruno Boggiani a eu l'opportunité d'agir sur différentes missions pour accompagner les entreprises à mettre en place, leurs projets, leurs politiques ESG solides.

Il a notamment travaillé à définir leur stratégie et à mettre en place des processus, des reporting efficaces. Grâce à ses compétences techniques et à son expérience, Bruno Boggiani a pu aider les entreprises à répondre aux exigences réglementaires et à renforcer leur engagement en faveur de l'environnement, de la société et de la gouvernance.

« Il en est de même pour l'ensemble des projets en risque au sens large ou plus particulièrement sur la thématique ESG avec le DPEF, Déclaration de Performance Extra Financière ou le RDD, Rapport de Développement Durable, la partie projet IT est loin d'être négligeable également. » nous précise Bruno Boggiani.

Une belle réussite en guise d'exemple

En guise d'exemple, la formation Finance Verte – GFA – Green Finance Analysis, annonce une belle réussite avec de nombreuses personnes formées et très prochainement des personnes certifiées.



« De nombreuses personnes ont été formées, et très prochainement, des personnes seront certifiées en Finance Verte – GFA – Green Finance Analysis. Cette formation permet aux professionnels de la finance de mieux comprendre les enjeux liés aux politiques ESG et d'acquérir des compétences pratiques pour intégrer efficacement les challenges de demain » conclut Bruno Boggiani.

