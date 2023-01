Constellar e Centro de Convenções Nacional da China firmam parceria estratégica para criação de eventos e intercâmbio de conhecimento

SINGAPURA, 10 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Constellar, parceira de referência na Ásia para a curadoria de experiências inovadoras em espaços e eventos, firmou um memorando de entendimento com o maior centro de convenções de Pequim, o Centro de Convenções Nacional da China (CCNC). O memorando permitirá que a Constellar e o CCNC explorem oportunidades de parceria estratégica e promovam o intercâmbio de conhecimento no setor RICE (Reuniões, Incentivos, Convenções e Exposições) entre Singapura e a China em 2023.

Com a reabertura das economias e das fronteiras, o setor RICE continua sendo um impulsionador de crescimento. O setor teve uma forte recuperação em Singapura, como mostram os vários eventos internacionais agendados para 2023 e os anos seguintes. Isso também se reflete na crescente demanda para sediar eventos no Singapore EXPO, um espaço gerenciado pela Constellar cujas reservas atingiram cerca de 65% dos níveis pré-Covid. Em 2022, a Constellar reuniu cerca de 87.000 participantes em suas quatro principais exposições comerciais: Agri-Food Tech Expo Asia, BuildTech Asia, Industrial Transformation ASIA-PACIFIC e Singapore FinTech Festival. Em 2023, com sua presença internacional na Grande China, agora fortalecida por este memorando, a Constellar continuará expandindo seu portfólio por meio de crescimento orgânico e inorgânico.

Com a reabertura das fronteiras da China neste mês, Pequim também deverá sediar mais eventos e reuniões internacionais. Pequim é uma das maiores economias metropolitanas do mundo, sediando mais de 50 empresas da lista Fortune Global 500 e mais de 100 das principais empresas chinesas. Com uma indústria de eventos em constante mudança e uma alta demanda por eventos presenciais, esta parceria estratégica facilitará a criação de novos eventos, o desenvolvimento de novos talentos e o intercâmbio de conhecimento, alavancando a sabedoria e a experiência de ambas as partes.

"Através dessa parceria com o CNCC, a Constellar expandirá suas redes e ajudará as empresas de Singapura e da China a se internacionalizar e a alcançar novos públicos", disse Jean-François Quentin, diretor executivo do Constellar Group. Quentin acrescentou: "O setor RICE na Ásia continua muito dinâmico, com demanda não atendida e fortes oportunidades de crescimento. Sendo Singapura e Pequim dois de seus centros econômicos mais importantes, a Constellar e o CCNC podem desempenhar um papel fundamental no relançamento do setor RICE, por meio de plataformas que permitam transformar as empresas e o setor".

Localizado no Recinto Central das Olimpíadas de Pequim (identificado como uma das seis principais zonas de produção econômica com foco em entretenimento, turismo esportivo e convenções de negócios), o CCNC, que sediou mais de 10.000 eventos desde sua abertura em 2009, é o maior centro de convenções da China. O foco estratégico do governo chinês em Pequim acelerará o crescimento econômico e a expansão da cidade como um centro do setor RICE no país.

Wei Mingqian, diretor geral do Centro de Convenções Nacional da China, comentou: "A Constellar e o CCNC são líderes do setor de eventos asiático. Essa parceria fortalecerá ainda mais nosso conhecimento na criação de experiências inovadoras em espaços e eventos para empresas e clientes. Estamos ansiosos para articular nossos conhecimentos, intensificar nossos intercâmbios e unir forças para aprimorar a cooperação industrial e os intercâmbios entre a China e Singapura".

