Constellation Cold Logistics entre sur le marché danois avec un accord visant l'acquisition d'Agri-Norcold A/S

LONDRES, 7 août 2024 /PRNewswire/ -- Constellation Cold Logistics (« Constellation » ou la « société »), l'un des principaux fournisseurs européens d'entreposage frigorifique et de logistique, annonce ce jour avoir conclu un accord visant l'acquisition d'Agri-Norcold A/S (« Agri-Norcold »). Cette opération permet à Constellation d'entrer pour la première fois sur le marché danois, renforçant ainsi sa présence européenne et son offre de services dans les pays nordiques pour les clients existants et nouveaux.

Agri-Norcold, dont le siège se trouve à Aalborg, au Danemark, est le principal acteur de l'industrie danoise de l'entreposage frigorifique depuis sa création en 1964. Agri-Norcold possède et exploite dix installations stratégiquement situées à proximité des principaux centres de production alimentaire, des points d'importation et d'exportation et des grandes villes, ce qui garantit l'efficacité des transports et des flux logistiques. Son vaste réseau au Danemark compte un total de 865 756 m3 de stockage congelé, soit 266 000 emplacements de palettes, en plus d'une importante infrastructure de congélation et d'emballage. Depuis 2012, Agri-Norcold est détenu conjointement par TA-Logistics et Danish Crown.

Carlos Rodriguez, CEO de Constellation, déclare : « L'ajout d'Agri-Norcold à notre réseau ouvre des opportunités stratégiques au Danemark : « L'ajout d'Agri-Norcold à notre réseau ouvre des opportunités stratégiques au Danemark et renforce la position de leader de Constellation dans les pays nordiques, où nous bénéficions déjà de partenariats solides et d'opportunités de croissance avec nos clients en Norvège et en Suède. »

« Les relations pérennes qu'entretient Agri-Norcold avec Danish Crown et plusieurs autres producteurs de viande, de produits laitiers, de fruits de mer et de produits alimentaires conditionnés placent l'entreprise en bonne position pour sa croissance future. Le Danemark est l'un des plus grands exportateurs nets de produits alimentaires en Europe, et cette transaction nous permettra de continuer à nous développer avec de nouveaux clients, ainsi qu'avec de nombreux autres que nous servons déjà à travers le réseau Constellation ».

Thorkil Andersen, CEO de TA-Logistics A/S et président d'Agri-Norcold, déclare : « Je suis très heureux qu'Agri-Norcold rejoigne Constellation. L'accent mis par l'équipe d'Agri-Norcold sur le service à la clientèle correspond tout à fait à la réactivité et à la culture de Constellation, et elle se réjouit de bénéficier des capacités d'un réseau paneuropéen. Les entreprises de TA-Logistics se réjouissent de collaborer avec Constellation, tant au Danemark que dans d'autres zones géographiques où Frode Laursen et d'autres entreprises du groupe fournissent des services de transport et d'autres services à valeur ajoutée ».

Jan Nielsen, directeur général d'Agri-Norcold, déclare : « Je voudrais féliciter nos employés pour l'excellente entreprise qu'ils ont bâtie au fil des ans. Ils peuvent être très fiers de ce que nous avons accompli ensemble, et ils peuvent s'attendre à de plus grandes opportunités et à une croissance accrue en tant que membres du réseau Constellation. Je voudrais également remercier nos clients pour la confiance qu'ils nous accordent chaque jour. Je me réjouis de pouvoir désormais leur fournir des solutions dans toute l'Europe et d'étendre nos services au Danemark aux clients existants de Constellation. Constellation et Agri-Norcold partagent des valeurs communes et je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grandes choses ensemble ».

Constellation est le premier fournisseur indépendant d'entreposage frigorifique et de logistique en Europe, avec une capacité de stockage à température contrôlée d'environ 700 000 palettes et une présence dans sept pays européens, sans compter l'acquisition d'Agri-Norcold. www.constellationcold.com

TA-Logistics est une société d'investissement familiale qui se consacre exclusivement à la logistique. TA-Logistics possède, dirige et développe des entreprises logistiques opérationnelles. Parmi ces entreprises figurent Frode Laursen A/S, IN-Store A/S, Kaj Madsen Fjelstrup A/S, Skanol A/S et d'autres filiales, avec plus de 3 000 employés, 600 000 m2 d'entrepôt et 1 300 véhicules de transport dans l'ensemble du groupe.

www.ta-logistics.dk | www.frode-laursen.com

