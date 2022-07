Construída para moldar o futuro: a sede da BMW comemora seu aniversário de 50 anos. Apresentação espetacular dos dançarinos verticais BANDALOOP dos EUA

MUNIQUE, 22 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- O BMW Group comemorou hoje sua sede corporativa como um ícone da arquitetura de renome internacional, com a presença de mais de 200 convidados internacionais. O discurso de abertura de Francis Kéré, ganhador do Prêmio Pritzker, e a presença de Nihal Saad, chefe de gabinete da Aliança das Civilizações das Nações Unidas, tornaram a cerimônia um evento especial. Além da apresentação do famoso tenor Jonas Kaufmann, as festividades terminaram com um destaque especial: com doze dançarinos verticais, o projeto de dança BANDALOOP dos EUA transformou a sede da BMW em um palco, em sua estreia na Alemanha. O conjunto criou uma síntese leve apresentando uma interação entre arquitetura e dança. Juntamente com a música de Ben Juodvalkis, os dançarinos de fachada apresentaram "Momentum Curve", uma apresentação exclusiva em homenagem à arquitetura diferenciada.

A sede do BMW Group, com sua construção suspensa, é uma das obras da engenharia mais inovadoras do período pós-guerra. No processo, os andares superiores foram fabricados primeiro no solo e, em seguida, elevados de forma hidráulica até a imensa "haste da torre", feita de concreto reforçado e concluída em vários segmentos. Em agosto de 1972, a sede do BMW Group foi concluída. Projetado pelo arquiteto austríaco Professor Karl Schwanzer, o prédio administrativo tornou-se, desde então, um ícone com apelo global para Munique e para a empresa. O poder inovador do projeto de Schwanzer representa o BMW Group de então e de hoje, tornando a sede da empresa uma referência da mobilidade sustentável para o futuro. Não é apenas um símbolo de sucesso econômico, mas também representa intercâmbio internacional, paz e interculturalismo. Hoje, a "comunicação construída" implementada por Schwanzer indica o caminho para uma nova era de eletrificação, digitalização e circularidade.

