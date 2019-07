Construtora de imóveis da China, Country Garden integra lista da Fortune Global 500 pelo terceiro ano consecutivo

A Fortune Global 500 é uma autoridade comprovada em termos de classificações globais de empresas com base em receita operacional. A classificação indica as mais últimas tendências de desenvolvimento entre as maiores empresas do mundo.

As empresas chinesas dominaram a lista, com 129 delas fazendo parte dela, superando as americanas (121 entradas). A Sinopec, PetroChina e a State Grid Corporation of China foram as três de melhor desempenho, demonstrando que, a despeito de uma economia global morosa, a China tem mantido um crescimento estável, sustentado pelos notáveis avanços de empresas com sede na China.

A despeito da retração econômica no mercado imobiliário chinês como um todo no segundo semestre do ano e de uma série de políticas instauradas para colocar um freio no mercado, os construtores de imóveis chineses registraram resultados financeiros notáveis. Cinco empresas imobiliárias chinesas integraram a lista, inalterada em relação ao ano passado, com duas empresas entre as 200 maiores pela primeira vez. A Country Garden (02007.HK) registrou receitas de US$ 57,3087 bilhões, representando um aumento de 70.7 por cento em relação ao ano passado. A empresa atingiu o 177o. lugar em 2019, uma alta de 176 posições em relação ao ano passado, bem como a maior movimentação de uma única empresa na lista. Este ano marcou a inclusão da Country Garden na lista pelo terceiro ano consecutivo desde sua primeira aparição na lista em 2017, um testemunho das rápidas melhorias em sua solidez e tamanho.

Classificações da Country Garden na lista Fortune Global 500

Ano Classificação Alta 2017 (Primeira aparição na lista) 467 - 2018 353 114 2019 177 176

Fonte: Lista da Fortune Global 500

A Country Garden manteve um sólido crescimento tanto em receitas quanto em lucro para 2018. De acordo com a declaração financeira de 2018, as vendas contratadas da empresa saltaram 31,25 por cento em relação ao ano passado para 501,88 bilhões de yuanes, enquanto a receita aumentou 67,1 por cento para 379,08 bilhões de yuanes. O lucro líquido registrou 48,54 bilhões de yuanes, uma alta de 68,8 por cento, enquanto o lucro atribuível aos acionistas atingiu 34,62 bilhões de yuanes, numa alta de 32,8 por cento.

A principal construtora imobiliária chinesa registrou vendas de 281,95 bilhões de yuanes no primeiro semestre de 2019, mantendo um sólido ímpeto de crescimento. No início de 2019, com os mercados imobiliários, agricultura moderna e robótica identificados como os três negócios principais, a empresa anunciou novos planos para se tornar uma ampla provedora de alta tecnologia de soluções de estilo de vida para um mundo melhor, atendendo às exigências de um mercado em constante mudança e às tendências de desenvolvimento.

A Country Garden se tornou uma das constituintes do FTSE China 50 Index,, Hang Seng China 25 Index e MSCI Global Standard Indices. A empresa também foi incluída no Hang Seng Composite Index, Hang Seng Mainland 100 e Hang Seng China Enterprises Index, demonstrando que o crescimento da empresa em tamanho corporativo, lucratividade sólida e potencial de crescimento promissor foi reconhecido por investidores institucionais. A Country Garden está classificada como 'BBB-' pelo Fitch, 'BB+' pelo S&P e 'Ba1' pelo Moody's (panorama estável), todos os quais são sólida evidência de que as agências internacionais autorizadas de classificação de crédito têm confiança no futuro da empresa.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/950723/Country_Garden_Holdings.jpg

FONTE Country Garden Holdings

