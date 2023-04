Consulta Pública avalia atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Doença Renal Crônica (DRC) no SUS

Ampliação do acesso de medicamento para todos os pacientes da doença com mais de 18 anos pode significar uma melhor adesão ao tratamento e mais qualidade de vida



SÃO PAULO, 24 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A Doença Renal Crônica (DRC) causa pelo menos 2,4 milhões de mortes por ano no mundo, com uma taxa crescente de mortalidade¹. No Brasil, a estimativa é de que mais de dez milhões de pessoas tenham a doença¹. Caracterizada por levar à perda progressiva, e até mesmo irreversível, do funcionamento dos rins, a DRC evolui silenciosamente na maior parte dos casos e só apresenta sintomas em estágio avançado.

Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, os pacientes com doenças renais estão entre os que sofrem maior vulnerabilidade ao adentrarem o sistema de saúde², uma vez que receber a confirmação em estágios avançados implica em um tratamento mais desafiador. É possível postergar a evolução da DRC com o tratamento correto, medicamento adequado, aliado a hábitos de vida saudáveis. Atualmente, a molécula está disponível no SUS como tratamento de adjuvante, apenas para pacientes com diabetes mellitus tipo 2, a partir de 65 anos e com doença cardiovascular estabelecida.

Nesse sentido, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) abriu uma Consulta Pública (CP) para avaliação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da DRC. A atualização do documento visa ampliar o acesso à molécula como terapia adicional para os pacientes com Doença Renal Crônica. A medida pode significar uma melhor adesão ao tratamento e mais qualidade de vida para o paciente, além de evitar complicações. Toda a sociedade pode contribuir com a sua opinião sobre o protocolo de tratamento até o dia 8 de maio.

Para incorporação ou ampliação do acesso de um medicamento no SUS, ele passa por diversas etapas até a dispensação. Em sua primeira avaliação, tendo um resultado positivo, a CONITEC emite parecer preliminar favorável para esta solicitação após a primeira CP. Após essa definição, a Comissão desenvolve e apresenta o novo PCDT à sociedade médica e geral por meio de nova CP. Em seguida, apresentará sua recomendação final e encaminhará aos órgãos responsáveis para atualização do PCDT e ampliação do medicamento no SUS.

Para participar, siga os seguintes passos:

1. Realize seu cadastro ou login na plataforma clicando aqui. Lembre-se, seu usuário no gov.br é o mesmo utilizado para o Imposto de Renda ou Passaporte da Vacina;

2. Retorne à página da Consulta Pública nº11. Importante: para profissional de saúde, clique em "técnico científico";

3. Preencha o questionário com sua opinião sobre o protocolo de tratamento;

4. Clique em enviar para registrar sua contribuição.

