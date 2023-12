Consulta Pública avalia atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2) no SUS

Uma nova opção de tratamento, disponibilizada gratuitamente, pode significar uma melhor adesão e evitar complicações

SÃO PAULO, 21 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- AstraZeneca Brasil – Não saber que tem uma doença que, sem controle e tratamento adequado, pode levar a complicações graves como cegueira, perda de sensibilidade nas pernas e pés, perda da função dos rins e doenças cardiovasculares¹. Essa é a realidade da metade das pessoas em todo o mundo, entre 20 e 79 anos, que possuem diabetes e que ainda não foram diagnosticadas². O Brasil é o sexto país no mundo com maior número de pessoas com essa doença, com 15,7 milhões de pacientes em 2021². Desse total, cerca de 90% têm diabetes mellitus tipo 2 (DM2)¹, uma condição cuja progressão é lenta e que geralmente se manifesta a partir dos 40 anos, como consequência de uma combinação de fatores genéticos e de estilo de vida³.

Nesse cenário em que o diabetes é uma das emergências globais de saúde que mais cresce no século 21, a Conitec – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias – no Sistema Único de Saúde (SUS) está avaliando a ampliação do acesso de medicamento de tratamento para pacientes com DM2, com mais de 40 anos com doença cardiovascular ou que tenham alto risco de desenvolver. A Consulta Pública de nº 54 para avaliação da atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do DM2 ficará aberta até 09 de janeiro e qualquer cidadão pode contribuir com a sua opinião.

Estudos apontam que o DM2 aumenta de 2 a 4 vezes o risco desses pacientes apresentarem algum evento cardiovascular, comparado às pessoas que não têm diabetes⁴. Além disso, 48% das hospitalizações no Brasil em pacientes com a condição são devido às complicações cardiovasculares, sendo que cerca de 50% dessas hospitalizações ocorrem em pessoas com menos de 65 anos⁵. Ter uma opção de intensificação de tratamento, disponibilizada gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pode significar uma melhor adesão para o paciente e evitar complicações futuras.

Toda a sociedade pode participar de uma Consulta Pública. Para contribuir, basta seguir os seguintes passos:

Realize seu cadastro ou faça o login na plataforma e acesse o link: https://www.gov.br/participamaisbrasil/consulta-publica-conitec-sectics-n-54-2023-pcdt-de-diabete-melito-tipo-2 . Lembre-se, seu usuário no gov.br é o mesmo utilizado para o Imposto de Renda ou Passaporte da Vacina; Retorne à página da Consulta Pública nº 54; Preencha o questionário com sua opinião; Clique em enviar.

Referências:

Ministério da Saúde. Diabetes. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/diabetes/. Acessado 18 de maio de 2023 International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 10th ed. 2021. . Disponível em: https://diabetesatlas.org/ . Acesso em 10 de maio de 2023. Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Diabetes mellitus. Disponível em https://www.saude.pr.gov.br/Pagina/Diabetes-diabetes-mellitus . Acesso em 29 de maio de 2023. Gregg EW et al. n Eng J Med 2014;370:1514-23. Bahia LR et al. Diabetology & Metabolic Syndrome 2019;11:54.

**Material destinado à imprensa. Aprovado em maio de 2023. BR-24147**

FONTE AstraZeneca Brasil