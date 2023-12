Consulta Pública avalia incorporação de medicamento com intenção curativa para câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC) em estágio III irressecável no SUS

Acesso ao tratamento pode aumentar a sobrevida de pacientes no sistema público

SÃO PAULO, 27 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- AstraZeneca – A CONITEC abriu a Consulta Pública nº 57 que avalia a incorporação de medicamento com intenção de melhora para o tratamento do câncer de pulmão de não pequenas células (CPNPC) em estágio III irressecável no Sistema Único de Saúde (SUS). Aberta até 15 de janeiro, profissionais da saúde, pacientes, familiares e sociedade podem opinar.

Apesar de o câncer de pulmão não ser o tipo de tumor mais incidente, com estimativa de 32.560 novos casos por ano1, é a principal causa de morte por câncer no Brasil e no mundo, com taxas maiores do que a soma da mortalidade dos cânceres de próstata, mama e colorretal2. Em pacientes com CPNPC, apenas 16% dos casos são descobertos em estágio inicial, com sobrevida de 5 anos de 56%3. Já em estágio III, as realidades de diagnóstico nos sistemas público e privado de saúde são discrepantes: 9,4% dos pacientes no sistema público descobrem a doença em estágio III e 11,4%, no sistema privado4. Nesse estágio, a sobrevida varia de 36% a 13% em 5 anos5. Ou seja, com tratamento adequado, pacientes em estágio III poderiam ter chance de melhora.

Pacientes da rede privada têm média de sobrevida global duas vezes maior do que os da rede pública⁴. O tratamento com intenção curativa poderia mudar a realidade dos pacientes com CPNPC em estágio III no SUS, com um número significativo de pacientes vivos em 5 anos6,7.

O tratamento é recomendado por diretrizes, como Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC)8, National Comprehensive Cancer Network (NCCN)9 e European Society for Medical Oncology (ESMO)10.

Acesse aqui.

BR-26803.

1 Instituto Nacional de Câncer - estimativa dos casos novos. 21 set 2023.

2 BRAY, F. et al. Global cancer statistics 2018: Globocan estimates of incidence and mortality

worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: a cancer journal for clinicians, Wiley Online Library,

v. 68, n. 6, p. 394–424, 2018.

3 Instituto Nacional de Câncer - Câncer de Pulmão. 21 set 2023.

4 Coelho JC et al. JCO GLOB ONCOL. 2022 Mar;8:e2100333.

5 Goldstraw P, et al. J Thorac Oncol 2016;11:39–51.

6 Spigel, D. et al. Five-year survival outcomes with durvalumab after chemoradiotherapy in unresectable stage III NSCLC: An update from the PACIFIC trial. Presentation 8511, ASCO 2021

7 Antonia Sj, Villegas A, Daniel D, Vicente D, Murakami S, Hui R, Et Al. Durvalumab After Chemoradiotherapy In Stage Iii Non–small-cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2017;377:1919–29

8 SBOC. Diretrizes de tratamentos oncológicos - Pulmão não-pequenas células: doença localizada e localmente avançada. 2021

9 NCCN Version 1.2022

10 Remon J, Soria JC, Peters S; ESMO Guidelines Committee. Early and locally advanced non-small-cell lung cancer: an update of the ESMO Clinical Practice Guidelines focusing on diagnosis, staging, systemic and local therapy. Ann Oncol. 2021 Dec;32(12):1637-1642

FONTE AstraZeneca Brasil