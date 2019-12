Consultor financeiro sueco Victor Carlstrom move ação judicial contra Folksam, Swedbank e autoridades suecas no valor de US$ 4,2 bilhões por alegados crimes listados na lei R.I.C.O. Act

Os escritórios de advocacia de Lawrence H. Schoenbach (Law Offices of Lawrence H. Schoenbach) e os escritórios de advocacia de Dratel & Lewis, P.C. (Law Offices of Dratel & Lewis, P.C.) moveram uma ação judicial federal no distrito sul de Nova York.

NOVA YORK, 20 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Os escritórios de advocacia de Lawrence H. Schoenbach e os escritórios de advocacia de Dratel & Lewis, P.C. moveram uma ação judicial federal no valor de US$ 4,2 bilhões no distrito sul de Nova York representando Victor Carlstrom, o requerente de asilo sueco baseado nos Estados Unidos. O processo foi movido contra Swedbank; Folksam; a Agência Tarifária da Suécia; a Autoridade de Supervisão Financeira; Jens Henriksson, diretor-geral do Swedbank; Katrin Westling Palm, diretora-geral da Agência Tarifária da Suécia; Erik Thedéen, diretor-geral da Autoridade de Supervisão Financeira e outras autoridades por alegados crimes listados na lei RICO Act na terça-feira, dia 17 de dezembro.