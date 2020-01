Consultório de Enfermagem, uma realidade

SÃO PAULO, 30 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A regulamentação n° 568/2018, do Conselho Federal de Enfermagem, habilita o enfermeiro a atender em espaços privados, ou seja, será possível abrir clínicas e consultórios próprios. Certamente trará um desenvolvimento profissional ao enfermeiro, dando mais autonomia e ampliando a gama de opção relativa a campos de trabalho na área.

Uma das primeiras profissionais a vislumbrar um futuro promissor com a regulamentação, foi a enfermeira especialista em Enfermagem em Dermatologia, com ênfase em Feridas Complexas, Virgínia Mendes Matias Rodrigues (www.virginiammr.com.br). "Há alguns anos trabalho com feridas complexas com uma equipe de ortopedia especializada em Reconstrução, Alongamento ósseo e Osteomielite, sendo a responsável pelos curativos dos pacientes pós-operados. Com a possibilidade de atendê-los em um consultório próprio, minha autonomia e dedicação a cada caso individualmente melhorou muito o padrão de atendimento e a satisfação, tanto minha como profissional, quanto do paciente", relata a Enfermeira, já uma referência no tratamento destes tipos de lesões.

A possibilidade de um crescimento profissional, devido a melhora do padrão de atendimento, estimula os enfermeiros a buscarem um constante aprimoramento. Virgínia também é especialista e mestranda em laserterapia, o que vem a somar na qualidade dos serviços prestados quanto aos cuidados com o paciente portador de feridas crônicas e/ou complexas, não limitando o atendimento apenas aos pacientes pós-operatórios.

"Nunca perderemos o enfoque da enfermagem em relação ao atendimento. Nosso papel já é bem definido há muito tempo. O que se faz possível atualmente é a possibilidade de uma consulta mais minuciosa e uma proposta de tratamento mais personalizada ao nossos pacientes".

Dr. Ayres Fernando Rodrigues (CRM-SP: 98770)

Site: www.virginiammr.com.br

Rua: Arcipreste Andrade, 727 - Cj. 125

Ipiranga - 04268-020 - São Paulo – SP

E-mail: contato@ayresfernando.com.br

Whatsapp: +55 11 96613-8192

Tel.: +55 11 3854-3069

FONTE Dr. Ayres Fernando Rodrigues

SOURCE Dr. Ayres Fernando Rodrigues