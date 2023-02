Consumidores estão mais atentos e priorizam produtos e processos mais sustentáveis

Segundo pesquisa realizada pela Whirlpool, fabricante de eletrodomésticos, 40% dos consumidores investem em eletrodomésticos que usam menos energia

SÃO PAULO, 27 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Um levantamento encomendado pela Whirlpool, fabricante de eletrodomésticos detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid, revela que 40% dos consumidores investem em eletrodomésticos que usam menos energia e 35% nos que deixam a menor pegada de carbono possível. A pesquisa, que contou com mais de 19 mil pessoas em 10 países, reforça que a população tem demonstrado maior preocupação com o meio ambiente, e busca por empresas que tenham o mesmo propósito.

Além disso, 51% dos entrevistados valorizam a eficiência energética e hídrica, e 63% estão otimizando as lavagens de roupa, a fim de economizar mais água e energia. O levantamento também apontou uma preocupação maior por parte dos brasileiros com as questões de ESG, sendo que 30% estão atentos às mudanças climáticas e 21% à desigualdade social.

Ainda de acordo com o estudo, os consumidores não estão apenas interessados em comprar um produto, mas também querem saber com quais práticas sociais e ambientais estão contribuindo ao fazê-lo. Com essa mudança de comportamento, a escolha de compra tem muito a ver com o que os consumidores acreditam e como podem fazer parte desse compromisso com o meio ambiente.

Para Bernardo Gallina, vice-presidente de Jurídico, Compliance e Assuntos Corporativos da Whirlpool para América Latina, é importante pensar e realizar iniciativas em prol do planeta e das futuras gerações. "Saber que os nossos valores estão alinhados com os dos nossos consumidores nos mostra que estamos no caminho certo. Há ainda muito a ser feito, mas temos a real preocupação com o meio ambiente em todo o processo fabril de nossos produtos, conectado ao compromisso com os pilares ESG (sigla em inglês para Meio Ambiente, Social e Governança)".

Entre os principais marcos da Companhia, está o uso de 100% de energia limpa e certificada em três unidades no Brasil, nas cidades de São Paulo, Rio Claro e Manaus - a planta de Joinville está prevista para 2024. Segundo Gallina, essa iniciativa fortalece o trabalho que já vem sendo desenvolvido de redução e eficiência energética de suas operações e reforça seu comprometimento de ser Net Zero em todas as suas operações no mundo até 2030. "Há quase uma década, atingimos a meta de Zero Resíduos para Aterro, incluindo resíduos industriais e não industriais. Também destaco o uso de 98% de recirculação de água utilizada no processo produtivo", afirma Gallina.

Ainda no pilar ambiental, a Whirlpool, em parceria com a ABREE (Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos) - entidade fundada pela multinacional junto com outras empresas do setor - está empenhada no letramento da população para que haja o descarte ambientalmente adequado de eletroeletrônicos e eletrodomésticos. "Falar sobre Logística Reversa é nosso dever. Precisamos transmitir para a população como um todo que existe uma maneira correta de descartar produtos que estejam no final da vida útil, e a ABREE está aí para que isso seja feito da maneira certa", afirma Gallina.

Para isso, consumidores podem levar seus produtos, como fogões, geladeiras, máquinas de lavar, que estejam quebrados ou não, a um dos mais de 4.700 pontos de recebimento, em 24 estados da federação. "Juntos, empresas e comunidades, temos o poder de transformar a realidade, construindo um mundo mais responsável para as gerações que vão chegar. Porque pensar no futuro é agir agora", ressalta Gallina.

Social e Governança

A Whirlpool que, há 60 anos, está comprometida com os pilares ESG, conta com importantes iniciativas e resultados também em Social e Governança. O Consulado da Mulher, ação social da Consul que atua há mais de 20 anos incentivando o empreendedorismo feminino e a geração de renda para mulheres, e já beneficiou mais de 38 mil pessoas ao redor do Brasil. Além disso, a Companhia apoia e patrocina, por meio de financiamento direto e leis de incentivo, projetos sociais, culturais e educativos alinhados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU.

Já em Governança, a Whirlpool tem uma sólida cultura de integridade, com treinamentos obrigatórios sobre ética para 100% dos colaboradores e um programa global chamado Responsible Sourcing, baseado nos pilares ESG que olha para além do custo, qualidade e entrega, ao mesmo tempo que garante que o tema seja parte da operação de toda rede de fornecedores.

