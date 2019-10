Contabilidade digital economiza mais de 50% nas mensalidades

SÃO PAULO, 2 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- As startups mudaram o ambiente corporativo em todas as áreas, com agilidade, tecnologia e menores custos, como o serviço de contabilidade. O tamanho desse mercado é relevante: quase 5 milhões de empresas no Simples Nacional, 7 milhões de MEIs e mais centenas de milhares de pessoas que estão na informalidade e podem formalizar a atividade quando aquecer a economia.