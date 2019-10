Contador Eliezer Marins mostra os benefícios de uma gestão tributária efetiva

O que é e qual a importância da gestão tributária?

Gestão tributária é o nome dado a um conjunto de processos dentro da empresa de aspectos tributários, que engloba diversas esferas: fiscal, contábil, trabalhista, financeira, jurídica, entre outras previstas pela lei.

Os tributos incidem sobre qualquer produto ou serviço oferecido pela empresa, além da aquisição de insumos ou mercadorias.

A gestão tributária vai além de pagar os impostos em dia e ajuda a melhorar os índices de compliance e reduzir o recolhimento de tributos e minimizar o risco de problemas fiscais, evitando:

Pagamento de multas por atrasos;

Tributos indevidos ou acima do valor exigido pelo fisco;

Irregularidades nas operações.



Quais os benefícios de uma gestão eficiente?

De acordo com uma pesquisa da Endeavor, 86% das empresas brasileiras têm alguma irregularidade diante do fisco. Manter os tributos em dia é cuidar da saúde financeira da sua empresa.Veja a seguir, outras vantagens:

1. Enquadramento adequado

Com o planejamento tributário podemos estabelecer o enquadramento fiscal correto para o seu negócio, evitando taxas mais altas do que deveria.

As regras de tributação variam de acordo com o faturamento anual de cada empresa, despesas operacionais, custo com mão de obra e margem de lucro.

2. Redução de custos e de surpresas

Com uma gestão tributária eficiente, é possível reduzir os impostos a serem pagos ou até conseguir alguma isenção.

3. Agilidade para lidar com questões fiscais

Ao ter todas as informações fiscais em mãos e os processos estruturados, o risco de divergências é muito baixo, evitando multas e sanções.

4. Obrigações sempre em dia

Manter todas as contas em dia e registros é sempre um alívio. Trabalhar de acordo com as leis é uma segurança a mais para você e para a empresa.

Tem dúvidas sobre tributações? Visite nosso site ou entre em contato com a nossa equipe. Podemos ajudar você.

