Contagem regressiva para as férias, já escreveu sua wish list?...

É hora de preparar a necessaire para se despedir de 2022 sem deixar de lado os cuidados com a pele oleosa e acneica

SÃO PAULO, 13 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- 2022 está chegando ao fim e, depois de mais um ano intenso, contagem regressiva para as férias. Já começou a pensar na necessaire? É hora de montar aquela wish list caprichada.

Independentemente da época do ano, ter uma rotina completa e adequada às características da pele é fundamental para mantê-la saudável, com uma aparência viçosa e aquele glow natural que amamos. Quando há presença de cravos e espinhas é preciso estabelecer um skincare com produtos específicos para isso.

Um dos processos da acne é a inflamação das glândulas sebáceas e dos folículos pilossebáceos5 e o cuidado apropriado possibilitará uma melhora na pele, evitando o aumento de inflamações no rosto.

Ao planejar uma rotina de cuidados, é importante considerar itens específicos para o tipo de pele. E quando se trata da pele oleosa e acneica, são recomendados produtos que limpam e hidratam na medida certa, deixando a pele sem oleosidade e sem aquele brilho excessivo que costuma gerar incômodo.

A linha Dermotivin Benzac é grande aliada nesse processo. Para limpeza, disponibiliza o Sabonete Líquido Dermotivin Benzac Oil Control, que é indicado para pele oleosa a acneica, evita cravos e espinhas, deixa a pele limpa e matificada, controla a oleosidade e possui efeito adstringente. Além disso, deixa uma sensação de frescor na pele e evita o brilho excessivo.

Hidratante Dermotivin Benzac Oil Control

O produto promove hidratação por até 24 horas¹, auxilia na redução e controle do brilho por 12 horas e ainda ajuda a proteger a camada protetora da pele.

Gel de Tratamento Antiacne Dermotivin Benzac 5% mata 94% das bactérias que causam acne².

Este gel atua por meio de um mecanismo triplo: ação antibacteriana, ação anti-inflamatória e ação comedolítica³, por conta dos componentes peróxido de benzoíla e glicerina.

O Gel de Tratamento 10% combate a acne com potência ainda maior e tecnologia exclusiva AC Uso externo.

Consulte seu dermatologista antes de iniciar o tratamento.

Após a limpeza e hidratação, o processo de skincare está completo. Lembre-se de sempre consultar um dermatologista e aproveite as férias!

DERMOTIVIN BENZAC 5% (peróxido de benzoíla) é indicado para o tratamento da acne. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. DERMOTIVIN® 5% É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA (Rotulagem). MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme RDC n° 576/2021.

DERMOTIVIN BENZAC 10% (peróxido de benzoíla) é indicado para o tratamento da acne. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. DERMOTIVIN® 10% É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA (Rotulagem). MEDICAMENTO NOTIFICADO conforme RDC n° 576/2021

1Data on file: 049.38610.0889

2 Kim MR, Kerrouche N. Combination of benzoyl peroxide 5% gel with liquid cleanser and moisturizer SPF 30 in acne treatment results in high levels of subject satisfaction, good adherence and favorable tolerability. J Dermatolog Treat. 2018 Feb;29(1):49-54.2

3 Sociedade Brasileira de Dermatologia. Acne. Disponível em: https://www.sbd.org.br/doencas/acne/. Acesso em 10 maio 2022.

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: https://www.dermotivin.com.br/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1967900/dermotivin_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1967901/dermotivin_6.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1967902/dermotivin_12.jpg

FONTE Galderma

