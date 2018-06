Contrato entre a Gaming Laboratories International (GLI®) e a Loteria da Cidade de Buenos Aires

A Loteria da Cidade de Buenos Aires tem o poder de autorizar, organizar, operar, colecionar, administrar e controlar jogos de azar, jogos de habilidade, apostas mútuas (pari-mutuel) e atividades relacionadas no território da cidade de Buenos Aires. O contrato obtém as operações corretas do Hipodromo Argentino de Palermo Sociedad Anónima (HAPSA), Casino Buenos Aires e agências oficiais.

"Agradecemos à LOTBA por confiar na GLI para lhe fornecer nossos serviços profissionais de categoria internacional na área de consultoria, treinamento e auditoria", disse James Maida, presidente e CEO da GLI. "Como o primeiro e mais experiente laboratório independente de testes de jogos e loteria no mundo, nós esperamos trabalhar conjuntamente com os reguladores da LOTBA para ajudar a garantir a integridade das indústrias de jogos e de loteria em Buenos Aires."

"Agradecemos também pela confiança depositada pela LOTBA nos recursos globais da GLI para o fornecimento do tipo de resultados excepcionais que os setores de jogos e de loteria da América Latina e do Caribe esperam da GLI", disse Karen Sierra-Hughes, diretora de relações governamentais e de desenvolvimento de empresas da GLI na América Latina e no Caribe. "O contrato com a LOTBA destaca ainda o forte compromisso da GLI com as regiões da América Latina e do Caribe, conforme evidenciado também pela nossa próxima mesa redonda dos reguladores latino-americanos e caribenhos a ser realizada em Lima, Peru de 6 a 8 de agosto."

"O contrato é também muito importante para a Loteria da Cidade porque entendemos o prestígio e o reconhecimento global da GLI. A assinatura deste contrato nos permitirá treinar nossa equipe e continuar a trabalhar seguindo nossos princípios de transparência", disse Martín García Santillán, presidente da LOTBA.

A GLI se orgulha de expandir sua parceria bem-sucedida com as autoridades reguladoras de jogos e de loteria na Argentina. No ano passado a GLI, através de seu programa educacional profissional GLI University® de renome internacional, ofereceu treinamento para os reguladores da Argentina e também para outras entidades reguladoras na América Latina e no Caribe.

Sobre a Gaming Laboratories International

A Gaming Laboratories International, LLC fornece serviços da mais alta qualidade de avaliação e testes presenciais de loteria e iGaming. Os laboratórios da GLI estão situados em seis continentes e a empresa mantém certificações internacionais e nos Estados Unidos em conformidade com as normas ISO/IEC 17025, 17020 e 17065 para competência técnica nas indústrias de jogos, apostas e loteria. Para mais informações acesse gaminglabs.com.

Contato:

Christie Eickelman, vice-presidente de marketing global

+1 (702) 914-2220 or c.eickelman@gaminglabs.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/654626/Gaming_Labs_International_Logo.jpg

FONTE Gaming Laboratories International

SOURCE Gaming Laboratories International

Related Links

http://www.gaminglabs.com