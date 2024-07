Contribuer à la réduction de la consommation d'énergie dans les serveurs grâce à un contrôle de pilotage du moteur de ventilateur de refroidissement à haut rendement et à haut débit d'air : Nuvoton lance un circuit intégré de contrôle direct de pilotage de moteur de 48 V pour applications industrielles

KYOTO, Japon, 26 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Nuvoton Technology Corporation Japan (NTCJ) a annoncé le 8 juillet le lancement d'un nouveau circuit intégré de contrôle direct de pilotage de moteur de 48V qui permet une haute efficacité et un haut débit d'air avec une rotation à haute vitesse dans les moteurs de ventilateurs.

1.Le circuit intégré de pilotage de moteur nouvellement développé intègre un circuit de commande de tension nominale de 100V, basé sur la technologie des circuits de contrôle haute tension que NTCJ a cultivée au fil des ans, dans un petit boîtier QFN de 4 mm x 4 mm, tout en réduisant de manière significative les composants externes tels que les régulateurs abaisseurs (réduction de 53 % par rapport au produit conventionnel de 24 V). Cela réduit la perte de puissance et permet l'installation sur des ventilateurs de taille 1U (40 mm x 40 mm), contribuant à un traitement des données à haute densité.

2.Le traitement des données à haute vitesse du serveur IA nécessite que le moteur du ventilateur tourne à une vitesse plus élevée afin de réduire la génération de chaleur croissante. Simultanément, il est nécessaire de supprimer la tendance à la hausse de la consommation d'énergie dans les moteurs de ventilateurs, ainsi que les vibrations qui affectent négativement le taux d'erreur des disques durs (HDD). La technologie exclusive de NTCJ pour le contrôle en temps réel de la valeur du courant d'entraînement du moteur et de la phase avec une haute résolution permet de réduire la consommation d'énergie des moteurs de ventilateurs monophasés de 30 % et les vibrations de 20 dB par rapport aux moteurs conventionnels, même à haute vitesse lorsque le débit d'air est plus élevé. Cela contribue à un traitement des données à grande vitesse et à grande capacité nécessitant des capacités de refroidissement élevées.

3.En général, il est difficile de détecter la rotation inverse dans un moteur de ventilateur monophasé. Ainsi, lorsque le moteur du ventilateur s'arrête et qu'il y a une interférence entre plusieurs ventilateurs, ou lorsque le moteur du ventilateur tourne en sens inverse en raison de perturbations telles que l'inflow d'air extérieur, il est difficile de redémarrer le moteur du ventilateur avec les produits conventionnels. Cependant, l'algorithme de contrôle de rotation exclusif de NTCJ peut assurer un redémarrage fiable et stable même à partir d'une vitesse de rotation inverse deux fois plus élevée que celle des produits conventionnels.

