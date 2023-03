CONTRIBUIÇÃO DE SEMENTES GERMINADAS DO CPOPC PARA OS AGRICULTORES DE ÓLEO DE PALMA HONDURENHOS

JACARTA, Indonésia, 21 de março de 2023 /PRNewswire/ -- O Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) e setores privados da Indonésia e da Malásia contribuíram com um total de 102.000 sementes germinadas de palma de óleo (GS) em resposta à situação dos pequenos produtores de Honduras para ajudá-los a enfrentar os impactos dos furacões Eta e Iota que devastaram seu país em 20 de novembro de 2020. A contribuição de GS é a pequena forma do CPOPC de prestar assistência e facilitar a produção de óleo de palma em Honduras.

Os representantes dos governos indonésio e malaio e da CPOPC pressionaram o botão durante a cerimônia de remessa de 102.000 sementes germinadas de óleo de palma para produtores de óleo de palma nas Honduras. A cerimônia foi realizada em Jacarta, em 20 de março de 2023, com a participação virtual da ministra da agricultura das Honduras, Laura Suazo. (PRNewsfoto/Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC))

Honduras concluiu seu processo de adesão e será o terceiro país a ser membro total do CPOPC em maio de 2023.

O vice-primeiro ministro e ministro de plantações e commodities da Malásia e o presidente do CPOPC, Dato' Sri Haji Fadillah Yusof, reiteraram que a contribuição significa estreita cooperação entre os países produtores de óleo de palma. "O CPOPC provou sua importância no desenvolvimento dos setores de óleo de palma em todo o mundo. Essa contribuição também significa nosso reconhecimento a Honduras como uma importante aliada do CPOPC. É justo que ampliemos nossa assistência com as sementes germinadas, e espero que isso ajude a promover laços mais fortes entre os países membros e observadores daqui em diante", disse Dato' Fadillah.

O ministro coordenador de assuntos econômicos da República da Indonésia, Airlangga Hartarto, considerou a contribuição como uma resposta humanitária que deverá fortalecer ainda mais a parceria entre o CPOPC e Honduras. "Gostaria de reiterar a importância de uma aliança fortalecida entre os países produtores de óleo de palma e para que o CPOPC seja visível e assuma um papel mais significativo em breve. Essa contribuição de sementes germinadas deve ser vista como um primeiro passo para uma cooperação melhor entre os países produtores", disse Airlangga.

A Ministra da Agricultura de Honduras, Laura Suazo, participou virtualmente da cerimônia e expressou sua calorosa gratidão pela contribuição das sementes de óleo de palma. "Esperamos que a aceitação de Honduras ao CPOPC seja muito benéfica para eles como um novo país membro. Estamos juntos e permaneceremos juntos para que nossos produtores de palma sempre tirem o melhor desta aliança", disse Laura respondendo às mensagens de felicitações da adesão de Honduras.

O secretário-geral do CPOPC, Rizal Affandi Lukman, transmitiu que se espera que a contribuição da GS seja distribuída para 337 pequenos produtores em Honduras necessitados e os ajude no replantio de 510 hectares dos 4.988 hectares de plantio dendezeiros que haviam sido extensivamente danificados pelos furacões. A contribuição de GS composta por 20.000 GS do CPOPC, 62.000 GS de sete representantes do setor da privado da Indonésia e 20.000 GS de um setor privado da Malásia. "Este esforço colaborativo é um exemplo essencial do que pode ser alcançado quando todas as partes interessadas trabalham juntas nos impactos de sustentabilidade do óleo de palma. Esse tipo de parceria é o que o setor agora requer para enfrentar os desafios não apenas dos efeitos dos desastres naturais, mas também de políticas discriminatórias contra o óleo de palma", disse Rizal.

A Cerimônia de Embarque será realizada em 20 de março de 2023 no Aeroporto Soekarno Hatta, em Jacarta em modo híbrido, e será seguida por uma Cerimônia de Entrega em 28 de março de 2023 em San Pedro Sula, Honduras.

O Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) é uma organização intergovernamental fundada em 21 de novembro de 2015. A Indonésia e a Malásia, os maiores produtores de óleo de palma do mundo, são os Países Fundadores do Conselho, bem como os membros atuais. O objetivo do Conselho é unir os produtores mundiais de óleo de palma e representa as prioridades, interesses e aspirações dos países produtores de óleo de palma. Mais detalhes em: www.cpopc.org.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2037114/image.jpg

FONTE Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)

SOURCE Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)