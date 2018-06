Control Risks et GAN Integrity joignent leurs efforts pour créer une nouvelle solution de diligence raisonnable de tiers : VANTAGE

Aujourd'hui, Control Risks, spécialiste mondial en consultation en matière de risque, et GAN Integrity, l'un des principaux fournisseurs de logiciel de gestion de la conformité, ont lancé une nouvelle solution de diligence raisonnable de tiers de bout en bout dans le but d'aider les équipes de conformité du monde entier à gérer les risques liés aux tiers. VANTAGE combine la plateforme logicielle leader sur le marché de GAN aux capacités de diligence raisonnable spécialisées de Control Risks sur les marchés développés et émergents pour créer un processus de conformité entièrement numérisé.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/712284/Control_Risks_and_GAN_Integrity_VANTAGE_Logo.jpg )



« Les organisations comptent de plus en plus sur un réseau complexe de partenaires mondiaux pour fournir un soutien critique à leurs entreprises. Les risques de réputation et financiers présentés par ces tiers non seulement augmentent mais doivent aussi être constamment surveillés et traités dans le cadre d'un programme de conformité. La technologie est essentielle lorsque la responsabilité des personnes chargées de la conformité augmente sans augmentation correspondante des ressources », a déclaré Greg Esslinger, associé principal chez Control Risks.

« Control Risks et GAN Integrity reconnaissent ces défis et partagent une passion pour trouver des solutions flexibles axées sur la technologie. Avec VANTAGE, nous offrons aujourd'hui un produit de diligence raisonnable parmi les meilleurs de sa catégorie pour aider les clients à créer un programme de gestion des risques liés aux tiers capable de passer l'examen minutieux des régulateurs et de satisfaire aux exigences des conseils d'administration et des actionnaires », a ajouté M. Esslinger.

Thomas Sehested, fondateur et PDG de GAN Integrity a ajouté : « Control Risks est le leader dans le secteur des services d'enquête et de diligence raisonnable. Leurs consultants sont les meilleurs lorsqu'il s'agit d'avoir une image complète. La combinaison de cette expertise à notre plateforme logicielle leader sur le marché lèvera véritablement la barre pour la diligence raisonnable de tiers et donnera aux organisations une plus grande tranquillité d'esprit. »

Avec plus de 90 % des cas FCPA liés à des tiers et un environnement de sanctions en constante mutation, le partenariat Control Risks/GAN Integrity unit l'expertise en technologie et en conformité pour répondre directement à la demande complexe qui existe en matière de diligence raisonnable de tiers. VANTAGE, accessible via une plateforme unique, permettra aux organisations de focaliser leurs efforts sur la réduction du risque au lieu de gérer de multiples fournisseurs, outils et services.

VANTAGE est constitué de plusieurs modules de base : l'intégration de tiers ; des options de filtrage étagées allant des vérifications de base de données automatisées à une diligence raisonnable à l'échelon du pays ; des évaluations du risque et des questionnaires ; des workflows d'approbation et une surveillance active. Ces fonctionnalités permettent aux équipes de conformité d'adopter une approche basée sur le risque entièrement automatisée envers la gestion des risques liés aux tiers. VANTAGE réunit toutes ces fonctionnalités en une seule plateforme pour aider les clients à améliorer leur efficacité, augmenter leurs ressources internes, et minimiser les risques. VANTAGE est disponible dès maintenant.

À propos de Control Risks

Control Risks est un spécialiste mondial en consultation en matière de risque qui a pour mission de créer des organisations sécurisées, conformes et résilientes dans un environnement de risque en constante mutation. En couvrant toutes les disciplines, technologies et zones géographiques, tout ce que nous faisons est basé sur notre conviction que prendre des risques est essentiel pour le succès de nos clients. Nous fournissons à nos clients les renseignements nécessaires pour focaliser leurs ressources et s'assurer qu'ils sont prêts à résoudre les problèmes et les crises qui surviennent dans une organisation mondiale ambitieuse. Nous allons au-delà de la résolution des problèmes et fournissons les connaissances et les renseignements requis pour saisir les opportunités et prendre de l'essor. http://www.controlrisks.com

À propos de GAN Integrity

Le logiciel de gestion de la conformité de GAN Integrity transforme la façon dont les programmes de conformité fonctionnent en réunissant les applications de conformité et les données essentielles en une seule plateforme basée dans le cloud pleinement intégrée. Depuis 2004, GAN aide les entreprises du monde entier à gérer les risques et les écarts de conduite des entreprises. Aujourd'hui, nombreuses sont les plus grandes marques du monde qui font confiance au logiciel innovant de GAN pour les aider à mieux gérer la conformité. Le logiciel de gestion de la conformité de GAN fournit des applications couvrant la formation, la gestion de politique, la diligence raisonnable de tiers, une ligne directe de dénonciation, la gestion des cas, et le reporting dans une plateforme unique conviviale. GAN a des bureaux à New York, Paris, Londres, Dubaï, et Copenhague, au Danemark.http://www.ganintegrity.com

Control Risks : Caspar Leighton, +44(0)7712-391-228, caspar.leighton@controlrisks.com

GAN Integrity : Adam Kaiser, +1-516-456-0201, akaiser@ganintegrity.com

SOURCE Control Risks and GAN Integrity