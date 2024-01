Converge gibt Update zum Cashflow für Q4-2023

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit wird für das vierte Quartal auf über 100 Millionen USD geschätzt

TORONTO und GATINEAU, QC, 31. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. („Converge" oder das „Unternehmen") (TSX:CTS) gab heute bekannt, dass das Unternehmen für das vierte Quartal, das am 31. Dezember 2023 endete („Q4-2023"), einen höheren Cashflow aus der Geschäftstätigkeit erwartet, als es zuvor angegeben hatte.

In der zweiten Jahreshälfte 2023 hat das Unternehmen mehrere neue Prozesse und aktualisierte Kontrollen eingeführt, um das Gesamtgeschäft besser an die globale Größe und Reichweite anzupassen, die es in den letzten Jahren erreicht hat. Im vierten Quartal trug der kombinierte Effekt des strategischen Managements des Betriebskapitals und vor allem der Vorräte erheblich zum Cashflow aus der Geschäftstätigkeit bei. Infolgedessen erwartet das Unternehmen nun zu berichten:

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Q4-2023 von 109,0 bis 116,0 Mio. CAD. Zum Vergleich: In Q4-2022 waren es 30,4 Mio. CAD;

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 224,0 bis 231,0 Mio. CAD. Demgegenüber stehen 41,6 Mio. CAD für das Jahr 2022; und

eine Verringerung der Nettoverschuldung1 um 52,0 Mio. CAD im Jahresvergleich auf 209,8 Mio. CAD am Ende des Geschäftsjahres 2023, verglichen mit einer Nettoverschuldung von 261,8 Mio. CAD am Ende des Geschäftsjahres 2022.

In Millionen Q4-2022 Aktuell Q4-2023 Erwartet Geschäftsjahr 2022 Aktuell Geschäftsjahr 2023 Erwartet Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 30,4 CAD 109,0 bis 116,0 CAD 41,6 CAD 224,0 bis 231,0 CAD

Darüber hinaus geht das Unternehmen davon aus, dass der Bruttogewinn und der bereinigte EBITDA2 für das vierte Quartal 2023 im Einklang mit den zuvor abgegebenen Prognosen und den aktuellen Konsensschätzungen stehen werden.

Die vollständigen Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2023 werden vor Börseneröffnung am Mittwoch, den 6. März 2024, veröffentlicht.

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein dienstleistungsorientierter, softwaregestützter Anbieter von IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen konzentriert. Der globale Ansatz von Converge bietet Kunden aus unterschiedlichen Branchen erweiterte Analysen, Anwendungsmodernisierung, Cloud-Plattformen, Cybersicherheit, digitale Infrastruktur und Lösungen für digitale Arbeitsplätze. Diese Lösungen unterstützt das Unternehmen durch Beratung, Implementierungsdienstleistungen und Managed Services für alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt. Mit diesem facettenreichen Ansatz ist Converge dazu in der Lage, die spezifischen geschäftlichen und technologischen Anforderungen jedes Kunden aus dem öffentlichen oder privaten Sektor zu erfüllen. Für weitere Informationen besuchen Sie convergetp.com.

Nicht-IFRS-Kennzahlen

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf bestimmte Leistungsindikatoren, einschließlich des bereinigten EBITDA und der Nettoverschuldung, die keine standardisierte, von den IFRS vorgeschriebene Bedeutung haben und möglicherweise nicht mit ähnlichen, von anderen Unternehmen vorgelegten Kennzahlen vergleichbar sind. Die Geschäftsleitung ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die meisten Aktionäre, Gläubiger und anderen Interessengruppen bei der Analyse der Betriebsergebnisse des Unternehmens nützlich sind und Trends im Kerngeschäft aufzeigen können, die bei einer ausschließlichen Verwendung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich wären. Das Unternehmen ist außerdem der Ansicht, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung von Emittenten häufig Nicht-IFRS-Kennzahlen verwenden.

Die Geschäftsführung verwendet auch Nicht-IFRS-Kennzahlen, um Vergleiche der Betriebsleistung von Periode zu Periode zu erleichtern, jährliche Betriebsbudgets zu erstellen und die Fähigkeit zu beurteilen, Investitionsausgaben und Betriebskapitalanforderungen zu erfüllen. Diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen sollten nicht als Alternative zum Konzerngewinn (-verlust) oder zu einer anderen Leistungskennzahl nach IFRS betrachtet werden. Die Anleger werden dazu angehalten, die Abschlüsse und Angaben des Unternehmens in ihrer Gesamtheit zu prüfen. Sie werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf die Nicht-IFRS-Kennzahlen verlassen und diese in Verbindung mit den am besten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen betrachten sollten.

Das bereinigte EBITDA stellt den bereinigten Nettogewinn dar, um Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Finanzierungskosten, Wechselkursgewinne und -verluste, Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Einkommenssteueraufwendungen und Sonderaufwendungen auszuschließen. Bei den Sonderaufwendungen handelt es sich in erster Linie um restrukturierungsbedingte Aufwendungen für die Kündigung von Mitarbeitern, die Beendigung von Mietverhältnissen und die Umstrukturierung übernommener Unternehmen sowie um bestimmte Rechtskosten oder Rückstellungen im Zusammenhang mit übernommenen Unternehmen. Von Zeit zu Zeit können sie auch Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts von bedingten Gegenleistungen und andere einmalige Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierungen, Finanzierungen und Übernahmen enthalten. Die IFRS-Kennzahl, die am direktesten mit dem bereinigten EBITDA im Jahresabschluss des Unternehmens vergleichbar ist, ist der Netto(verlust)gewinn.

Die Nettoverschuldung entspricht den Krediten (kurz- und langfristig) abzüglich der Barmittel.

Weitere Einzelheiten zu bestimmten Nicht-IFRS-Kennzahlen finden Sie in den Abschnitten „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und ergänzende Finanzkennzahlen" und „Zusammenfassung der konsolidierten Finanzergebnisse" im jüngsten Lagebericht des Unternehmens, der auf dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist und auf den hier verwiesen wird.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf Converge und sein Geschäft. Jede Aussage, die Erörterungen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, künftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie „erwartet" oder „erwartet nicht", „wird erwartet", „sieht voraus" oder „sieht nicht voraus", „plant", „budgetiert", „vorgesehen", „prognostiziert", „schätzt", „glaubt" oder „beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden „können" oder „könnten", „würden", „dürften" oder „werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Insbesondere Aussagen zu den Prognosen von Converge in Bezug auf den Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, die Nettoverschuldung, den Bruttogewinn und das bereinigte EBITDA, die Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, die Leistung, die Aussichten, die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, oder über zukünftige Absichten in Bezug auf seine Geschäfts- und Akquisitionsstrategien werden als zukunftsgerichtete Informationen betrachtet. Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen die Ziele von Converge, die keine Prognosen oder Schätzungen der Finanzlage darstellen, sondern auf der Umsetzung der strategischen Ziele, Wachstumsaussichten und Wachstumsinitiativen beruhen. Die zukunftsgerichteten Informationen, einschließlich der Einschätzungen und Aussichten der Geschäftsleitung in Bezug auf Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, Nettoverschuldung, Bruttogewinn und bereinigtes EBITDA, beruhen auf den Meinungen, Schätzungen und Annahmen der Geschäftsleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (i) die Betriebsergebnisse von Converge werden sich wie erwartet entwickeln, (ii) das Unternehmen wird weiterhin seine wichtigsten strategischen Wachstumsprioritäten effektiv umsetzen, (iii) das Unternehmen wird weiterhin seinen bestehenden Kundenstamm und Marktanteil halten und ausbauen, (iv) das Unternehmen wird in der Lage sein, künftige Aussichten und Chancen zu nutzen und Synergien zu realisieren, auch im Hinblick auf Akquisitionen, (v) es wird keine Änderungen bei der Gesetzgebung oder bei behördlichen Angelegenheiten geben, die sich negativ auf das Geschäft des Unternehmens auswirken, (vi) dass die derzeitigen Steuergesetze in Kraft bleiben und nicht wesentlich geändert werden, (vii) dass die wirtschaftlichen Bedingungen während des gesamten Zeitraums relativ stabil bleiben, (vii) dass die Branchen, in denen Converge tätig ist, weiterhin im Einklang mit den Erfahrungen der Vergangenheit wachsen werden, und (ix) dass die unter der Überschrift „Über zukunftsgerichtete Informationen" im Lagebericht des Unternehmens für die drei und neun Monate bis zum 30. September 2023 beschriebenen Annahmen zutreffen. Obwohl das Unternehmen diese Meinungen, Schätzungen und Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen und vernünftig erachtet, unterliegen sie bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden.

Die zukunftsgerichteten Informationen, einschließlich des Erreichens der oben genannten Zielvorgaben für den Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit, die Nettoverschuldung, den Bruttogewinn und das bereinigte EBITDA, sind mit erheblichen Risiken behaftet, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine wichtigsten strategischen Wachstumsprioritäten effektiv umzusetzen, auch in Bezug auf Akquisitionen; dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seinen bestehenden Kundenstamm und Marktanteil weiterhin zu halten und auszubauen; Risiken im Zusammenhang mit der Geschäfts- und Finanzlage des Unternehmens; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Wachstumsrate und Rentabilität genau vorherzusagen; Risiken im Zusammenhang mit wirtschaftlicher und politischer Ungewissheit; Risiken im Zusammenhang mit der Einkommenssteuer; und jene Risikofaktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des jüngsten jährlichen Informationsformulars des Unternehmens und unter der Überschrift "Risiken und Ungewissheiten" im jüngsten Lagebericht des Unternehmens ausführlicher erörtert werden, die jeweils unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca aufgeführt sind. Viele dieser Risiken liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens.

Sollte eines dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die Meinungen, Schätzungen oder Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Risikofaktoren geben, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder von denen das Unternehmen derzeit annimmt, dass sie nicht wesentlich sind, und die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen genannten abweichen.

Obwohl das Unternehmen diese zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen stützt, die es zum Zeitpunkt der Erstellung für vernünftig hält, weist das Unternehmen Investoren darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Liquidität des Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche, in der es tätig ist, erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Selbst wenn die Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Liquidität des Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche, in der es tätig ist, mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, können diese Ergebnisse oder Entwicklungen nicht auf die Ergebnisse oder Entwicklungen in späteren Zeiträumen schließen lassen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Keine zukunftsgerichtete Aussage ist eine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dementsprechend sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zu dem hier angegebenen Datum dar und können sich nach diesem Datum ändern. Das Unternehmen lehnt jedoch jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren oder die Ergebnisse von Revisionen dieser Aussagen öffentlich bekannt zu geben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Vergleiche der Ergebnisse des aktuellen und früherer Zeiträume sind nicht als Ausdruck künftiger Trends oder Hinweise auf künftige Leistungen zu verstehen, es sei denn, sie werden ausdrücklich als solche bezeichnet, und sollten nur als historische Daten betrachtet werden.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch die vorgenannten Warnhinweise eingeschränkt.

[1] Die Nettoverschuldung ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl und keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Diese vom Unternehmen gemeldete Nicht-IFRS-Finanzkennzahl ist im Abschnitt „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen" dieser Pressemeldung definiert. [2] Das bereinigte EBITDA ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl und keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Diese vom Unternehmen gemeldete Nicht-IFRS-Finanzkennzahl ist im Abschnitt „Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen" dieser Pressemeldung definiert.

Investor Relations, [email protected], Telefon: 416-360-1495