Segundo Casamentos.com.br, não convidar crianças para o casamento pode levar a um maior número de convidados faltantes à cerimônia e recepção. O assunto tem gerado debate entre casais e convidados, mas existe uma etiqueta para o tema.

SÃO PAULO, 20 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Convidar ou não crianças para o casamento é uma polêmica em alta no universo nupcial dos últimos tempos. Enquanto casais pensam que os pequenos não se encaixam com a estrutura da festa de casamento, pais convidados se sentem incomodados com a possibilidade de não poder levar os seus filhos no evento. Afinal, o que diz a etiqueta sobre esse tema?

Foto: Querência - https://www.casamentos.com.br/chacara-casamento/querencia--e69470?utm_medium=press

Quando o assunto é casamento, a regra de maior valor é que o casal possa ter a liberdade de fazer a cerimônia e festa da maneira como sonharam. Isso vale para todas as escolhas: desde o estilo do casamento e o menu da recepção até quem convidar ou não para esse dia. Desse ponto de vista, o casal tem todo o direito de escolher não convidar os convidados mirins.

Entre os motivos para o não convite estão a impossibilidade de contratar monitores e organizar o espaço para receber as crianças, a intenção de que os pais possam aproveitar a festa sem preocupação e a falta de orçamento disponível para pagar os menus infantis.

"Não há uma regra rigorosa sobre isso, por isso, vale o bom senso. Se o casal tem muitos convidados com crianças, não convidá-las pode significar um problema. De todas as formas, se esse é o desejo do casal ou se não há condições por parte deles para pagar pelo convite das mesmas, é preciso que os convidados entendam a situação e evitem um mal-estar desnecessário", explica Aline Scarso, executiva de Comunicação de Casamentos.com.br.

A situação econômica do casal e o preço médio de produtos e serviços são fatores fundamentais considerados pelo casal para o planejamento das despesas e impactam diretamente no valor final do evento. Mas não há entre os fornecedores da recepção um preço tabelado sobre o custo relacionado ao público infantil.

Existem casas de festas que não cobram o valor para convidados com menos de dez anos, enquanto outras passam a cobrar o menu de pessoas com mais de seis anos. A falta de consenso sobre o tema faz com que essa decisão seja variável de casal para casal.

Em média, um casamento no Brasil para 180 convidados custa em torno de R$ 40 mil. De acordo com dados do O Livro Imprescindível dos Casamentos, cerca de 13% dos convidados – em torno de 25 pessoas – não compareceram no dia. Caso os pais sejam informados sobre não levar os seus filhos, é provável que o número de convidados faltantes aumente.

Essa pode ser uma das explicações para a inclusão das crianças na celebração. Esse post da Comunidade, por exemplo, indica que a maior parte das pessoas pretende convidar crianças para o seu casamento, sendo essa a decisão de 85% dos mais de 800 nubentes que votaram na enquete.

"Isso mostra que as crianças estão presentes nos casamentos brasileiros. Mas se não houver monitores e espaços kids para entretê-las, é importante que os pais redobrem a atenção e evitem que as crianças acessem espaços considerados perigosos, como piscinas e cristaleiras, por exemplo", aconselha Scarso.

"Mas se o casal desejar, pode encontrar profissionais especializados em animar e cuidar de crianças em casamentos em diretórios de fornecedores tão completos quanto o de Casamentos.com.br", finaliza.

