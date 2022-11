Convite para Exposição Digital de Comércio Internacional entre China, Caribe e América Central e do Norte de 2022

BEIJING, 2 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A fim de aumentar ainda mais as relações amigáveis entre as empresas chinesas e os países do Caribe e da América Central e do Norte, e promover o intercâmbio econômico e comercial e a cooperação entre as empresas, o Conselho CCPIT-China para a Promoção do Comércio Internacional realizará virtualmente a Exposição Digital de Comercial Internacional entre China, Caribe e América Central e do Norte de 9 a 18 de novembro de 2022. A Câmara de Comércio Internacional da China e a Empresa de Serviços de Dados e Cooperação de Informações de ZhongZhan serão responsáveis pela organização da exposição. Os detalhes da exposição e os métodos de inscrição são os seguintes.

Exposição Digital de Comércio Internacional entre China, Caribe e América Central e do Norte de 2022

Informações básicas da exposição

Nome da exposição: Exposição Digital de Comércio Internacional entre China, Caribe e América Central e do Norte de 2022

Data da exposição: 9 a 18 de novembro de 2022

Local da exposição: plataforma de exposição da CCPIT na nuvem

Site: https:// cna2022.cccpit-expo.com

Patrocinador: Conselho da China para a Promoção do Comércio Internacional

Organizador: Câmara de Comércio Internacional da China

Empresa de serviço de dados e de cooperação de informações de ZhongZhan-Beijing

Conteúdo da exposição:

Roupas, automóveis e acessórios, ferragens e materiais de construção, bens de consumo Riyo, eletrodomésticos, eletrônicos de consumo, etc.

Atividades de apoio à exposição:

As empresas registradas podem usar a transmissão ao vivo para promover seus produtos ou exibir suas linhas de produção na plataforma de acoplamento especial da semana comercial, a fim de realizar negociações comerciais. Os arranjos específicos são os seguintes:

Setor Data Hora (horário de Beijing) Produtos têxteis e roupas e produtos de algodão 9.11.2022 10h00 às 11h30 Autopeças 10.11.2022 10h00 às 11h30 Materiais de construção e ferragem 11.11.2022 10h00 às 11h30 Bens de consumo 14.11.2022 10h00 às 11h30 Eletrodomésticos e móveis domésticos 15.11.2022 10h00 às 11h30 Eletrônicos de consumo 16.11.2022 10h00 às 11h30

Método de inscrição:

Esta exposição é uma exposição digital on-line e você pode se inscrever para participar/assistir à exposição gratuitamente. Expositores e compradores profissionais interessados em participar da exposição são convidados a acessar o site oficial da exposição para fazer o registro on-line. Após realizar a inscrição com sucesso, você pode participar de exposições on-line, interagir com outros participantes e participar de atividades especiais da semana comercial.

Site da plataforma: https:// cna2022.cccpit-expo.com

Convidamos calorosamente expositores e amigos chineses de todas as esferas da vida na América Central e do Norte e no Caribe para participar da exposição, realizar negociações comerciais e várias outras formas de cooperação econômica e comercial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1935087/WechatIMG38.jpg

FONTE ZhongZhan Information Cooperation Data Service Company

