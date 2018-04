Conviva mesure la croissance explosive de la vidéo en continu sur Internet

Dans un recensement annuel de milliards d'applications d'éditeurs vidéo de premier ordre, Conviva a déterminé que les heures de visionnage livré sur Internet sur le mobile, les télévisions connectées et les écrans d'ordinateur de bureau a augmenté de 114 % au premier trimestre 2018 par rapport à la même période l'année précédente, avec près de cinq milliards d'heures de visionnage au total.

« Comme la complexité et l'auditoire des services de nos clients augmentent si rapidement, ils ne peuvent plus compter sur un échantillon de milliers lorsqu'ils sont confrontés à des milliards », a déclaré Dr. Hui Zhang, co-fondateur et PDG de Conviva. « Les choses ont bien changé depuis que Nielsen a assemblé un panel de spectateurs pour analyser la télévision. L'approche de mesure de recensement tous écrans de Conviva offre une perspective unique pour la compréhension du paysage dynamique de l'auditoire, de la consommation de contenu et de l'expérience utilisateur à travers les services de diffusion en streaming Internet. »

Les données recueillies couvrent des quantités telles que le nombre de flux lus, les heures de visionnage, les appareils et les régions, ainsi que des mesures de la qualité telles que le délai de démarrage, le délai de mise en mémoire tampon et le débit binaire. Ces mesures sont des indices de performance clés pour les plus grands éditeurs OTT du monde qui souhaitent offrir des expériences de streaming optimales à leurs spectateurs.

Dans son premier rapport trimestriel, Conviva a déterminé que, bien que les spectateurs du monde entier se tournent en masse vers le streaming sur Internet, l'Amérique du Nord a enregistré la plus forte augmentation – avec une croissance de 174 % des heures de visionnage. Cela indique que les spectateurs nord-américains continuent de mener la transition de la télévision traditionnelle aux services de streaming de prochaine génération.

La quantité de contenu consommée sur les appareils mobiles et sur les téléviseurs connectés à Internet ne cesse de croître, comme en témoigne la croissance en glissement annuel du visionnage intégré à l'application par rapport au visionnage basé sur navigateur. Le rapport soutient ce que Conviva appelle l'applification de la télévision, et a constaté que les lectures à base d'application ont augmenté quatre fois plus rapidement que le visionnage à base de navigateur sur les ordinateurs personnels. Le nombre d'heures de visionnage via les applications a augmenté de 136 % depuis l'année dernière.

L'une des nombreuses complexités de la diffusion vidéo sur Internet est la large gamme d'appareils que les consommateurs utilisent pour le streaming. Au premier trimestre 2018, Conviva a constaté qu'Apple TV avait enregistré une croissance de 709 % des heures de visionnage au cours du premier trimestre 2017, sur la base de la nature dynamique du marché et de la base de clients de Conviva, devançant presque deux fois tous les autres appareils. Durant la même période, bien que les heures de visionnage totales sur les appareils Roku aient enregistré une augmentation de 87 %, sa part globale des heures de visionnage totales a baissé de 3 %. L'auditoire sur les appareils mobiles a également évolué au premier trimestre 2018 au cours duquel les heures de visionnage sur Android ont enregistré une croissance deux fois et demie supérieure à celle des appareils iOS.

Conviva examine, non seulement la quantité d'heures passées à regarder une vidéo diffusée en streaming sur internet, mais aussi la qualité de l'expérience du spectateur. La société a examiné les débits binaires et les heures de démarrage de la vidéo au cours du premier trimestre 2018 et a constaté que ces mesures continuent de s'améliorer à mesure que les éditeurs déploient leurs écosystèmes de diffusion Internet.

La plus forte amélioration enregistrée au 1er trimestre 2018 par rapport au 1er trimestre 2017 était la baisse du nombre de vidéos qui ne démarraient pas, portant à 2,34 % le pourcentage global, moins de la moitié de ce qu'il était au 1er trimestre 2017. Les spectateurs d'Asie ont enregistré la plus forte amélioration dans la région, tandis que les spectateurs d'Amérique du Nord ont enregistré environ le même taux d'échecs de démarrage vidéo que l'année dernière. Conviva a également examiné le débit binaire, qui détermine la qualité de l'image sur divers appareils de visionnage. Le débit binaire du 1er trimestre 2018 a atteint près de quatre mégabits par seconde en moyenne sur tous les appareils, une amélioration de 29 % par rapport à la même période l'année dernière.

Globalement, l'état des lieux du marché OTT et la qualité de la vidéo en continu sur Internet continuent de s'améliorer, et le recensement tous écrans des mesures continues de Conviva fournit une vue d'ensemble de ce marché de télévision de prochaine génération dynamique et en pleine expansion. Conviva va publier des rapports trimestriels et annuels sur l'état des lieux du marché de la vidéo en streaming OTT global couvrant à la fois la quantité et la qualité de l'auditoire.

Pour voir l'infographie, le rapport complet et les données complètes, cliquez ici.

