CANTÓN, China, 9 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- La 131.a Feria de Cantón, que concluyó con éxito el 24 de abril, atrajo a 536.000 compradores extranjeros de 228 países y regiones que se inscribieron para la exposición, lo que impulsó la cooperación comercial entre empresas chinas y extranjeras.

Desde su creación en 1957, la Feria de Cantón nunca se interrumpió a pesar de diversos desafíos. Año tras año, la Feria de Cantón ha abierto sus brazos a nuevos y viejos amigos de todo el mundo. Para preservar los gratos recuerdos de todas las sesiones anteriores, el Centro de Comercio Exterior de China (CFTC), organizador de la Feria de Cantón, solicita fotos y videos con la temática "Cómo veo la Feria de Cantón" e invita a todo el mundo a participar en el concurso del 20 de abril al 15 de julio de 2022.

1. Requisitos para participar

Cualquier persona en todo el mundo puede participar en la actividad a título individual o corporativo. Las contribuciones pueden ser en formato de fotografía o de video, con una descripción de no más de 150 palabras. Se podrá enviar, entre otros, imágenes y videos históricos, documentales o creativos, y todas las obras de arte que se relacionen con la Feria de Cantón o lo mostrado en ella, especialmente con los siguientes cuatro temas: arquitectura, escenas de eventos, stands y exhibiciones, y participantes.

2. Presentación

Método 1: Inicie sesión en https://500px.com.cn/contest/cantonfair para registrarse y enviar su contribución;

Método 2: Envíe por correo electrónico sus contribuciones a [email protected], asegurándose de que el asunto del correo electrónico sea "Call for Entries: Canton Fair in My Eye" (Convocatoria: Cómo veo la Feria de Cantón) e incluya una descripción de no más de 150 palabras. Incluya también su nombre, organización, cargo y número de contacto en el correo electrónico.

3. Premios

(1) En el caso de las fotografías:

Premios Bonificación (en yuanes) Cantidad de ganadores Primer lugar 5.000 yuanes (antes de impuestos) 5 Segundo lugar 3.000 yuanes (antes de impuestos) 10 Tercer lugar 1.000 yuanes (antes de impuestos) 20 Premio al mérito 500 yuanes (antes de impuestos) 100

(2) En el caso de los videos

Premios Bonificación (en yuanes) Cantidad de ganadores Primer lugar 6.000 yuanes (antes de impuestos) 2 Segundo lugar 4.000 yuanes (antes de impuestos) 5 Tercer lugar 2.000 yuanes (antes de impuestos) 10

Además de los ganadores, es posible que las contribuciones restantes se utilicen en los materiales publicitarios de la Feria de Cantón y se pague por la autorización de las obras.

El derecho de interpretación final de este concurso pertenece al Centro de Comercio Exterior de China dentro de los límites establecidos por la ley.

Para obtener más información, llame al: 008620-89138085.

FUENTE Canton Fair

SOURCE Canton Fair