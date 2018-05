CoolSculpting® y #WeAllGrow Latina Network presentan debate sobre las percepciones de la comunidad latina en cuanto a la belleza y al cuerpo

"Ha habido un aumento sostenido de las latinas que buscan tratamientos estéticos. Según un estudio3 de Mintel de 2018, las latinas gastaron US$2,490 millones en EE. UU. en productos relacionados con la belleza en 2017", dijo Mike Jafar, Vicepresidente de Medicina Estética y Contorno Corporal de Allergan, quien moderó el panel. "Con el creciente interés, nuestra colaboración con #WeAllGrow es el primer paso en nuestro deseo de aprender sobre la opinión de las latinas en materia de belleza y sus actitudes hacia los procedimientos estéticos, además de compartir los beneficios del tratamiento CoolSculpting®".

#WeAllGrow encuestó a 255 miembros de la red de latinas influyentes y determinó:

Las mejoras cosméticas se están volviendo parte del cuidado de la belleza – Más de la mitad (el 63 por ciento) de las encuestadas están considerando la realización de cirugía cosmética para verse mejor al envejecer 4

Más de la mitad (el 63 por ciento) de las encuestadas están considerando la realización de cirugía cosmética para verse mejor al envejecer Son pioneras en adopción de los nuevos tratamientos – Casi la mitad (el 42 por ciento) de las encuestadas dijeron que se consideran las primeras entre sus amigas y familiares en intentar nuevos tratamientos estéticos 5

mitad (el 42 por ciento) de las encuestadas dijeron que se consideran las primeras entre sus amigas y familiares en intentar nuevos tratamientos estéticos Dieta, ejercicio y esculpido corporal son el nuevo combo para la eliminación de zonas problemáticas – Un 94 por ciento de las encuestadas dijeron que tienen zonas problemáticas en sus cuerpos de las que quieren librarse, principalmente ubicadas en la sección media, es decir, abdomen, grasa en el vientre, cintura y rollitos 6

– Un 94 por ciento de las encuestadas dijeron que tienen zonas problemáticas en sus cuerpos de las que quieren librarse, principalmente ubicadas en la sección media, es decir, abdomen, grasa en el vientre, cintura y rollitos Dispuestas a combinar dieta y ejercicio con tratamientos cosméticos – Una de cada dos encuestadas (52 por ciento) compartieron que están a favor de combinar dieta y ejercicio con un procedimiento de esculpido corporal como CoolSculpting®7

"#WeAllGrow Latina Network se centra en empoderar a las mujeres", dijo Ana Flores de #WeAllGrow Latina Network. "A través de esta tarea, hemos podido compartir información sobre un tema que algunos pueden considerar tabú, lo que hacemos como parte de nuestro cuidado personal, incluso la manera en que abordamos la dieta, el ejercicio y la grasa corporal resistente".

El tratamiento CoolSculpting® está clínicamente probado como una manera segura y efectiva de reducir la grasa resistente. Los resultados pueden obtenerse tan pronto como en tres semanas, y los resultados más espectaculares se observan entre uno y tres meses después del tratamiento. CoolSculpting® es el único tratamiento no quirúrgico para esculpido corporal realizado en frío y autorizado por la Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y Medicamentos). Después del procedimiento, los efectos secundarios típicos incluyen enrojecimiento temporal, hinchazón, escaldado, moretones, tirantez, hormigueo, ardor, sensibilidad, calambres, dolor, picazón o sensibilidad en la piel, y sensación de tener llena la parte posterior de la garganta luego del tratamiento del área submental. También pueden surgir efectos secundarios raros. Si desea más información sobre el tratamiento CoolSculpting® o encontrar un proveedor cerca suyo, sírvase visitar www.coolsculpting.com.

Referencias

1, 4-7 Encuesta sobre grasa corporal resistente de #WeAllGrow Latina Network, 2018

2 Encuestas anuales de la Sociedad Estadounidense de Cirugía Plástica Estética, años 2010 y 2017

3 Mintel Hispanic Beauty Consumer (informe de Mintel sobre belleza en hispanas), EE. UU., marzo de 2018

Acera del tratamiento CoolSculpting®

CoolSculpting es un tratamiento no quirúrgico clínicamente probado que reduce de manera selectiva la grasa no deseada usando tecnología patentada de enfriamiento. Autorizado por la FDA, CoolSculpting trabaja enfriando delicadamente las células grasas (adiposas) localizadas para inducir una eliminación natural y controlada de las células grasas sin afectar el tejido circundante; así, las células grasas tratadas desaparecen para siempre. En 2018, CoolSculpting ganó por quinto año consecutivo el Premio Choice que entrega NewBeauty. Se han realizado millones de tratamientos de CoolSculpting en más de 80 países. CoolSculpting está disponible a través de una red de Centros CoolSculpting en todo el mundo. En este enlace, podrá encontrar dermatólogos, cirujanos plásticos y especialistas en estética que ofrecen CoolSculpting www.coolsculpting.com.

En Estados Unidos, el procedimiento de CoolSculpting está aprobado por la FDA para el tratamiento de acumulación de grasa visible en el área submental, muslos, abdomen y zonas laterales, junto con grasa del sostén, grasa dorsal, grasa subglútea (también conocida como banana subglútea) y grasa localizada en la parte superior del brazo. También está aprobado por la FDA para trabajar sobre la apariencia de tejido laxo con tratamientos para la zona submental.

Durante el procedimiento puede ser que usted experimente sensaciones de tensión, tirantez, pellizcos leves, frío intenso, hormigueo, escozor, dolor y calambres en el lugar del tratamiento. Estas sensaciones desaparecen cuando la zona se anestesia. Después del procedimiento, los efectos secundarios típicos incluyen enrojecimiento temporal, hinchazón, escaldado, moretones, tirantez, hormigueo, ardor, sensibilidad, calambres, dolor, picazón o sensibilidad en la piel, y sensación de tener llena la parte posterior de la garganta luego del tratamiento del área submental. También pueden presentarse efectos secundarios atípicos. El procedimiento CoolSculpting no es para todos. No debe realizar el procedimiento CoolSculpting® si sufre de crioglobulinemia, síndrome de aglutininas frías o hemoglobinuria paroxística por frío. El procedimiento CoolSculpting no es un tratamiento para la obesidad. Para obtener más datos, lea Importante Información sobre Seguridad.

No deje de seguir a CoolSculpting en Facebook, Twitter, Pinterest y YouTube.

Acerca de Allergan plc

Allergan plc (NYSE: AGN), con sede central en Dublín, Irlanda, es una compañía farmacéutica líder global y audaz. Allergan se centra en desarrollar, fabricar y comercializar productos medicinales de marca, dispositivos biológicos, quirúrgicos y regenerativos para pacientes de todo el mundo.

Allergan comercializa una cartera de marcas líderes y productos que son los mejores en su clase para el sistema nervioso central, cuidado oftalmológico, medicina estética y dermatología, gastroenterología, salud de la mujer, urología y categorías terapéuticas antiinfecciosas.

Allergan es líder de la industria en Open Science, un modelo de investigación y desarrollo que define nuestro abordaje para identificar y desarrollar las ideas y la innovación, que modifican las reglas del juego para una mejor atención al paciente. Con este enfoque, Allergan ha construido una de las carteras de desarrollo más amplias de la industria farmacéutica.

El éxito de Allergan está impulsado por el compromiso de nuestros colegas globales para llevar una Vida Audaz. Juntos tendemos puentes, impulsamos ideas, actuamos con rapidez y conseguimos resultados para nuestros clientes y pacientes de todo el mundo, haciendo siempre lo que es correcto.

Con presencia en aproximadamente 100 países, Allergan está comprometida a trabajar con médicos, proveedores de asistencia médica y pacientes para ofrecer tratamientos innovadores y significativos que ayuden a las personas de todo el mundo a tener una vida más larga y saludable.

Si desea más información, visite el sitio web de Allergan en www.Allergan.com.

Declaración prospectiva

Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que se refieren a eventos futuros u otros hechos no históricos son declaraciones prospectivas que reflejan la actual opinión de Allergan sobre tendencias prospectivas de tendencias actuales e información a la fecha de este comunicado de prensa. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de las expectativas actuales de Allergan según una cantidad de factores que afectan el negocio de Allergan. Algunos de estos factores incluyen, pero en forma no taxativa, la dificultad para predecir los plazos o los resultados de las autorizaciones o acciones de la FDA, si las hubiera; el impacto de los productos y precios de la competencia; la aceptación del mercado y la demanda constante de los productos de Allergan; el impacto de la incertidumbre en cuanto a los plazos de tiempo para la introducción de genéricos de productos clave, como RESTASIS®, en nuestros resultados económicos; la incertidumbre asociada con las proyecciones económicas, reducciones de costos estimadas, sinergias proyectadas, reestructuraciones, aumento de los costos y consecuencias fiscales adversas; las dificultades o retrasos en la fabricación y otros riesgos e incertidumbres detallados en las periódicas inscripciones públicas de Allergan ante la Comisión de Valores, que incluyen, pero en forma no taxativa, el informe anual de Allergan en el Formulario 10-K correspondiente al año que cerró el 31 de diciembre de 2017 y el informe trimestral de Allergan en el Formulario 10-Q correspondiente al período que cerró el 31 de marzo de 2018. Excepto si así lo exige la ley expresamente, Allergan rechaza toda intención u obligación de actualizar estas declaraciones prospectivas.

FUENTE CoolSculpting by Allergan

