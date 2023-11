CoolWallet apresenta: Taxa de serviço ZERO em transações de Bridge/Swap e ganhos de $XY, com um prêmio total de até US$ 500

TAIPEI, 19 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A CoolWallet, uma fornecedora líder de carteira de hardware criptografado, e a XY Finance, uma agregadora de DEX e bridge de cadeia cruzada, anunciam uma campanha exclusiva: "Swap inteligente, Bridge fácil!" celebrando sua colaboração estratégica.

Mergulhe em uma experiência de campanha emocionante

No período de 21 a 27 de novembro de 2023 (GMT+8), os entusiastas da criptografia podem aproveitar uma oferta exclusiva no aplicativo da CoolWallet. Os usuários desfrutarão de uma taxa de serviço ZERO em todas as transações de bridge/swap executadas por meio da nova integração XY Finance.Com esta integração, os usuários do CoolWallet agora podem acessar rotas ainda mais diversas e garantir as melhores taxas ao fazer swap ou bridge entre ativos dentro do CoolWallet!

Destacando a campanha, a CoolWallet quis oferecer algo verdadeiramente especial à sua comunidade. Esta campanha com suas recompensas atraentes e zero taxas, é um presente para seus usuários fiéis.

Além da isenção de taxas, no período de 21 de novembro a 4 de dezembro de 2023 (GMT+8) a CoolWallet e a XY Finance estão organizando um evento emocionante no TaskOn: Conclua tarefas para ganhar $XY avaliados em até 500 USD. Os detalhes podem ser encontrados no Twitter oficial da CoolWallet.

Faça Swap e Bridge de forma integrada com a CoolWallet e a XY Finance

Os usuários podem fazer swap e bridge de tokens facilmente entre redes como ETH, Linea, Base, Arbitrum, zkSync Era, BSC, Polygon, Avalanche, Optimism e Cronos, tudo dentro do aplicativo CoolWallet.

Suportado pelos módulos COLD (CoolWallet Pro/S) e HOT da CoolWallet, este novo recurso tem como objetivo oferecer flexibilidade e segurança incomparáveis no cenário financeiro descentralizado. A CoolWallet não está apenas introduzindo um recurso; está estabelecendo um novo padrão em colaboração DeFi e experiência do usuário.

Para obter mais informações sobre a campanha, visite o site da campanha da CoolWallet e siga o twitter oficial da CoolWallet para atualizações em tempo real.

Sobre a CoolWallet:

A CoolWallet é uma carteira de auto custódia com serviços de carteira de hardware e software estabelecidos pela CoolBitX. Nosso objetivo é revolucionar o gerenciamento web3, trazendo a plataforma descentralizada mais segura e integrada para as massas, para acesso móvel fácil a qualquer hora e em qualquer lugar.

Sobre a XY Finance:

A XY Finance é um protocolo de interoperabilidade de cadeia cruzada que agrega DEXs e bridges. Com o melhor roteamento em múltiplas cadeias, swap sem fronteiras e integrado está a apenas um clique de distância! Para os usuários, o XY Finance permite que os usuários façam swap de qualquer token por qualquer token com as rotas mais ideais, abrangendo vários tokens e criando transferências ultrarrápidas. Para os desenvolvedores, o XY Finance oferece API e widget de cadeia cruzada de última geração para ajudar os projetos a se conectarem a todas as mais de 20 cadeias suportadas!

