Cooperativa CS Ahorro y Crédito fecha parceria com a OpenWay para lançar um novo serviço de adquirência para comércio eletrônico

MONT-SAINT-GUIBERT, Bélgica, 7 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A CS Ahorro y Crédito, anteriormente conhecida como Coopeservidores, é uma cooperativa financeira com uma estratégia de inovação centrada nas pessoas e através da qual desenvolve soluções financeiras que permitem melhorar a qualidade de vida da comunidade. Por essa razão, em 2023, a empresa colocou à disposição dos seus associados um novo serviço de adquirência para comércio eletrônico na plataforma de pagamento digital Way4 da OpenWay. Essa nova ferramenta armazenada na nuvem é gerenciada por um fornecedor de serviços, parceiro da OpenWay, especialista em SaaS, com certificação PCI-DSS para os membros adquirentes e emissores de Mastercard e Visa.

Além disso, como parte da sua estratégia de transformação digital que começou em 2022 com uma reformulação da marca da empresa, a CS Ahorro y Crédito busca impulsionar novas oportunidades na cadeia de valor de pagamentos digitais, promovendo crescimento no setor de comércio eletrônico em expansão. De acordo com projeções do portal de estatísticas Statista, espera-se que o setor varejista na América Latina gere no mínimo $307 bilhões anualmente até 2027, com mais de 380 milhões de compradores digitais. Essa cooperativa de crédito está pronta para aproveitar essas oportunidades, capitalizando as vantagens oferecidas por sua nova plataforma.

"Na CS Ahorro y Crédito, trabalhamos para oferecer mais e melhores ferramentas que melhorem a vida dos nossos membros e do público em geral. Reconhecendo a necessidade de ampliar nosso papel dentro do ecossistema de pagamentos, desejamos entregar uma proposta de valor abrangente feita sob medida para as diversas necessidades dos diferentes setores da economia. Isso envolve a implementação de soluções de pagamento únicas e inovadoras, que sejam seguras e ágeis. Graças à plataforma Way4, colocamos à disposição dos comerciantes de comércio eletrônico um serviço completo de formas de pagamento, tornando-os ainda mais atrativos por meio de serviços de valor agregado para a adquirência nacional e internacional", enfatizou Adriana Gentilini, gerente de métodos de pagamento da CS Ahorro y Crédito.

A plataforma Way4 da OpenWay permite o rápido lançamento de produtos exclusivos e estratégias comerciais que podem ser facilmente configuradas de acordo com os requerimentos do cliente. Além disso, as soluções na Way4 abrangem todo o cenário de pagamentos, incluindo emissão, adquirência, carteiras digitais, switching, "compre agora, pague depois" (BNPL, Buy Now Pay Later), pagamentos instantâneos, pagamentos conta a conta, QR codes, tokenização e muito mais.

Ricardo Contreras Arcos, representante de vendas da OpenWay na América Latina, afirmou: "A CS Ahorro y Crédito está expandindo no ecossistema de pagamentos latino-americano, e a OpenWay é sua parceira estratégica. Para garantir o sucesso do projeto, nossa equipe leva em consideração nuances regionais, fornece expertise global e foca nos requerimentos técnicos e nos objetivos empresariais exclusivos do cliente".

A OpenWay é líder global em software de pagamento digital com mais de 10 anos de experiência na América Latina, garantindo aos seus clientes acesso antecipado a inovações, alavancando sua colaboração com atores da indústria de pagamentos de todo o mundo. As vantagens que oferece incluem tecnologia exclusiva e de ponta e uma abordagem de gestão de projetos centrada nas necessidades dos clientes. Adriana Gentilini concluiu: "A abordagem adotada pela OpenWay durante as vendas e o processo de entrega foi muito colaborativa e flexível, o que nos permitiu atingir resultados excelentes e trabalhar de uma forma muito ágil", concluiu.

A CS Ahorro y Crédito ostenta 66 anos de experiência na Costa Rica e faz parte do conglomerado Grupo CS junto com suas empresasafiliadas: CS Corredora de Seguros, Innovation Center, Nova Hub e Innovalex, que se especializa em serviços de advocacia. Para mais informações sobre seus produtos, visite o site www.ahorroycredito.cr.

