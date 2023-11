Coopercitrus inaugura sua 1ª unidade no Mato Grosso com foco em tecnologia agrícola

Loja leva aos produtores rurais linha completa de insumos da Bayer, serviços digitais, irrigação, agricultura de precisão e drones de pulverização.

SAO PAULO, 22 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Coopercitrus - Cooperativa de Produtores Rurais - inaugurou sua primeira unidade no estado do Mato Grosso. Com a revenda dos equipamentos de irrigação da Bauer e as tecnologias da FieldView™ Shop da Bayer, a unidade localizada em Primavera do Leste apresenta aos produtores rurais o ecossistema Campo Digital, com uma completa linha de produtos e serviços de agricultura de precisão com grande potencial de impacto no processo produtivo regional. A inauguração aconteceu no dia 21 de novembro, na rua Olivério Porta, nº 2.774 - Bairro Primavera II.

O CEO da Coopercitrus, Fernando Degobbi, afirma que a unidade oferece um modelo de atendimento inédito na região. "Essa loja é um verdadeiro centro de tecnologia. Aqui, o produtor encontra desde diagnósticos de solo, projeto de plantio e sistematização utilizando algoritmos e tecnologias digitais. Também oferecemos equipamentos de agricultura de precisão, contando com uma equipe técnica especializada para a instalação e manutenção das máquinas. Além disso, fornecemos insumos de alta tecnologia e equipamentos de irrigação altamente eficientes e tecnológicos", afirma.

Para Rodrigo Parada, CEO da Bauer Brasil, o papel desta parceria é "fazer a ponte entre as melhores soluções e tecnologias de irrigação para o produtor. Inaugurar essa nova unidade em parceria com a Coopercitrus só reforça como nossa parceria é estratégica e como estamos alinhados para que o produtor tenha acesso às melhores soluções tecnológicas da Bauer do Brasil, Irricontrol e dos demais parceiros da cooperativa", destaca.

A Campo Digital de Primavera do Leste também abriga a primeira unidade no Mato Grosso da FieldViewTM Shop, que oferece ao agricultor tudo o que ele precisa em relação a equipamentos para operar com o FieldView™ e capacitação técnica para os produtores e suas equipes. Além disso, a unidade conta com profissionais aptos a realizar paradas técnicas com consultoria e suporte especializado para que o agricultor possa utilizar as informações coletadas e analisadas pelo FieldView™ com mais agilidade. Ao tomar as decisões com base em dados, o agricultor não apenas melhora sua colheita, mas impacta positivamente o meio ambiente, consumindo menos insumos e recursos naturais.

Segundo Malu Nachreiner, CEO da Bayer e líder da Divisão Agrícola no Brasil, a história de sucesso do agronegócio brasileiro está diretamente conectada aos resultados que o sistema cooperativista tem promovido no país. "Essa nossa parceria com a Coopercitrus é mais um passo para levar a tecnologia de ponta da Bayer aos cooperados e produtores rurais do Mato Grosso. Com a FieldView Shop, possibilitamos ao produtor do Estado uma melhor experiência com nossa plataforma digital, a Climate FieldView™, hoje a mais completa do mercado. Além de levar soluções disponíveis em nosso portfólio de insumos, integrando o uso do digital à escolha de defensivos e sementes, entregando sustentabilidade e produtividade ao agricultor."

O Superintendente de Tecnologia Agrícola da Coopercitrus, Tiago Aleixo, destaca a estrutura da cooperativa voltada ao pós-venda. "A loja conta com uma oficina especializada em manutenção de drones agrícolas. Nossa ideia é levar toda a experiência de anos trabalhando com tecnologia para os produtores da região. Nesse modelo, não focamos apenas na venda, mas sim em um atendimento completo, com assistência técnica e manutenção para garantir que os produtores tirem o máximo proveito das novas tecnologias oferecidas pelo Campo Digital."

Além de Primavera do Leste, a nova unidade também serve como um centro de referência para outras 25 cidades, incluindo Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguainha, Campo Verde, Chapada dos Guimarães, Dom Aquino, General Carneiro, Guiratinga, Itiquir, Jaciara, Juscimeira, Novo São Joaquim, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Paranatinga, Pedra Preta, Ponte Branca, Poxoréu, Rondonópolis, Santo Antonio do Leste, Santo Antônio do Leverger, São José do Povo, São Pedro da Cipa e Tesouro.

Sobre a Bayer

A Bayer é uma empresa global com competências essenciais nas ciências da vida nos setores de agronegócios e saúde. Seus produtos e serviços são projetados para ajudar as pessoas e o planeta a prosperar, apoiando os esforços para superar os principais desafios apresentados por uma população global em crescimento e envelhecimento. A Bayer está comprometida em impulsionar o desenvolvimento sustentável e gerar um impacto positivo em seus negócios. Ao mesmo tempo, o Grupo pretende aumentar o seu poder de ganho e criar valor através da inovação e do crescimento. A marca Bayer representa confiança, confiabilidade e qualidade. O Brasil é a segunda maior operação da companhia no mundo.

Sobre a Coopercitrus:

A Coopercitrus – Cooperativa de Produtores Rurais, com sede em Bebedouro (SP), é uma das maiores cooperativas do Brasil em fornecimento de insumos, máquinas, implementos e suporte técnico. Com mais de 39 mil cooperados e unidades de negócios em mais de 65 municípios nos estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a Coopercitrus tem como propósito oferecer soluções integradas para que seus cooperados cresçam como um todo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2283893/1.jpg

FONTE Bayer; Coopercitrus