CooperVision nombra a Alex Wilkes presidente para las Américas

"En los años que Alex ha dedicado al cuidado de la visión él ha liderado la expansión de una de las franquicias más grandes de la industria y ha trabajado de manera directa con profesionales de la atención oftalmológica para desarrollar sus negocios, a la vez que desempeña un papel clave en desarrollo de marca, marketing, operaciones, estrategia de productos y gestión de la cadena de suministro", afirmó Mark Harty, vicepresidente ejecutivo y director comercial de CooperVision. "La trayectoria comprobada de Alex en el impulso del crecimiento, el desarrollo de estrategias para el cambio de mercado y el liderazgo de equipos de alto rendimiento seguramente beneficiará a CooperVision y a nuestros clientes en los próximos años".

"El ritmo actual de cambio en la categoría de la óptica no tiene precedentes, y me entusiasma unirme al talentoso equipo de CooperVision para ofrecer algunos de los productos más innovadores del mercado a los profesionales de la atención oftalmológica y sus pacientes", comentó Wilkes. "He admirado la visión cooperativa durante muchos años y estoy completamente alineado con los valores y la dirección de la compañía".

Wilkes se unió a Luxottica en 2010 como director sénior de Estrategia y Desarrollo de Negocios, donde fue responsable de la planificación estratégica y la implementación de varias iniciativas de crecimiento para LensCrafters. En 2012, fue ascendido a vicepresidente de Cuidado de la Visión de LensCrafters. Como parte del equipo de dirección ejecutiva, fue responsable por 3.000 profesionales de atención oftalmológica, todos los servicios clínicos y la cartera de lentes de contacto de la compañía.

Antes de eso, Wilkes fue consultor de gestión en Accenture durante más de cinco años, con un enfoque en las industrias de productos de consumo, comercio minorista y telecomunicaciones. A principios de su carrera, fue consultor de Deloitte. Wilkes obtuvo su licenciatura en la Universidad de Iowa. Tendrá su sede en las oficinas de CooperVision en Victor, Nueva York.

Wilkes sucede a Jerry Warner, quien fue ascendido a presidente de CooperVision en febrero de 2022.

Acerca de CooperVision

CooperVision, una división de CooperCompanies (NYSE: COO), es uno de los fabricantes líderes a nivel mundial de lentes de contacto. La compañía produce una gama completa de lentes de contacto suaves, desechables a diario, de dos semanas y mensuales, que cuentan con materiales y óptica avanzados, y lentes con permeabilidad de gas rígido de primera calidad para diseños de ortoqueratología y esclerosis. CooperVision cuenta con un sólido legado de abordar los más complejos desafíos de la visión, como el astigmatismo, la presbicia, la miopía infantil y las córneas altamente irregulares, y ofrece el portafolio más completo de productos esféricos, tóricos y multifocales disponibles. A través de una combinación de productos innovadores y apoyo de profesionales enfocados, la compañía aporta una perspectiva renovada al mercado, creando ventajas reales para los clientes y los usuarios. Para obtener más información, visite www.coopervision.com.

Acerca de CooperCompanies

CooperCompanies ("Cooper") es una compañía global de dispositivos médicos que cotiza en la NYSE (NYSE: COO). Cooper opera a través de dos unidades de negocio: CooperVision y CooperSurgical. CooperVision aporta una perspectiva refrescante sobre el cuidado de la visión con el compromiso de desarrollar una amplia gama de productos de alta calidad para usuarios de lentes de contacto y ofrecer soporte de profesionales enfocados. CooperSurgical está comprometida con la promoción de la salud de las mujeres, los bebés y las familias, con una cartera diversificada de productos y servicios, y un enfoque en dispositivos médicos y fertilidad y genómica. Con sede en San Ramon, California, Cooper cuenta con una fuerza laboral de más de 12.000 empleados y productos vendidos en más de 100 países. Para obtener más información, visite www.coopercos.com.

